Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında dün ilk olarak Aksaray’da, ardından Yozgat’ta düzenlenen mitinge katıldı. Ekonomiye ilişkin mesajlarında, emeklilerin alım güçlerindeki düşüşleri telafi etmek için yeni adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TELAFİ ADIMLARI

“Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin, ülkemize olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik.

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PROMOSYONU ARTIRDIK

Son olarak banka promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim, dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah’ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.

KARAMSARLIK BATAKLIĞI

Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor.

Amaçları Türkiye’yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları, asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar.

Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ’den PKK’ya, terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız.

ÜÇ KAT BÜYÜTTÜK

Asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek, nasıl 2023’e hazırladıysak, şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak, ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getireceğiz. Bunu da Aksaray’la birlikte, 81 vilayetimizle birlikte yapacağız.”

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GENEL BAŞKAN DIŞINDA BİR ŞEY DEĞİŞTİREMEDİLER

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında muhalefeti de şu sözlerle eleştirdi: “Biz sizlere layıkıyla hizmet etmenin, şehirlerimizi mamur etmenin peşindeyiz. Muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Son seçimlerde yaşadıkları yenilgiden sonra güya bir değişime gittiler. Ama 13’üncü Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları dışında hiçbir şeyi değiştirmediler. Darbe severlikten ayrımcılığa, milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga etmekten, faşizme kadar eski tas, eski hamam devam ediyor.

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Erdoğan adayları tek tek sahneye davet etti.

SELEFİNDEN BİLE FASON

Bay Kemal’in yerine bin bir umutla getirdikleri çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Daha 5 ay bile demeden, muazere kayboldu, şaft kaydı, dingil kırıldı. Motor su kaynattı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında 31 Mart’ı adeta iple çekiyor. Her gün konuşuyor. Ama ne hikmetse, bavullarla, çantalarla taşınan, deste deste dolarlar, Euro’lar hakkında ağzını bıçak bile açmıyor. Akıllı telefondan, banka uygulamasıyla otuz saniyede halledebilecekleri bir işlem için altı yedi adamı neden bu kadar yorduklarını açıklamıyor. Daha kapalı kapılar ardında DEM’le kurdukları ve içini deştikçe sürekli farklı şeyler çıkan matruşka ittifakını saymıyorum.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray ve Yozgat’ta yerel giysili çocuklar tarafından karşılanırken onlara oyuncak verdi.

MİLLETİMİZDEN 18. DEFA DESTEK ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz dedi: “Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı, kendi çağımız yapmakta kararlıyız. Bugüne kadar sandıkta milletimizin önüne çıktığımız 17 sınamanın her birinde işte bu vizyona da destek istedik. İnşallah 31 Mart’ta da böyle olacak ve biz 18’inci defa milletimizden destek alacağız.”

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BELÇİKA’DA SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belçika’da PKK üyelerinin saldırdığı 16 yaşındaki Efe Tapmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, telefon görüşmesinde Tapmaz’ın sağlık durumunu öğrendi ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.