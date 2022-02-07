Erdoğan: Olumsuz durum yok, iyiyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavi süreciyle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımda, “Bu sabah (dün) doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım’la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’a yabancı devlet başkanlarının ‘geçmiş olsun’ mesajları gelmeye devam ediyor.

SOMALİ’DEN GUATEMALA’YA

Erdoğan, kendisine “Geçmiş olsun” dileğinde bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye teşekkür etti. Erdoğan, Twitter’dan, “Kıymetli dostum Alvi, sizin ve kıymetli eşinizin güzel temennileri için eşim Emine Hanım ile birlikte teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde kardeş Pakistan halkına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz” dedi.

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Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Farmaajo’ya da teşekkür etti. Erdoğan, Twitter’dan, “Sevgili dostum Farmaajo, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve eşim adına şükranlarımı sunarım. Kardeş Somali halkına en içten selamlarımızla...” ifadelerine yer verdi.

HERZOG, OSMANİ, VUCİC...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum” yazdı.

Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’ye teşekkür etti. Erdoğan, Twitter’dan, “Sayın Başkan, eşim ve ben iyi dilekleriniz için size çok teşekkür ediyor, Kosova’nın dost ve kardeş insanlarını huzurunda selamlıyoruz. Teşekkürler” dedi.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e teşekkür etti. Erdoğan, Twitter’dan, “Değerli dostum Vucic, mesajınız için hem şahsım hem eşim müteşekkiriz. Sizler nezdinde Sırbistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei’ye de teşekkür eden Erdoğan Twitter’dan, “Sayın Başkan, kalpler birleşince mesafeler anlamını yitirir. İyi dilekleriniz için kendim ve eşim adına teşekkür ediyor, Guatemala halkına selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e de teşekkür eden Erdoğan, Twitter’dan, “Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev, güzel temennileriniz için şahsım ve eşim Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Kardeş Kazakistan halkına selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum” dedi.

TOPLANTIYA KONUŞTU

Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına telefonla bağlanıp, gençlere seslendi. Erdoğan şunları söyledi: “Ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, ‘Fazla uzun sürmez. Çünkü bu omicron uzun sürmüyor’ diyorlar. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz.”

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PUTIN'DEN TELGRAF

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs tedavisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telgraf yolladı. Putin, telgrafta Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Erdoğan da Twitter’dan, “Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum” mesajını yazdı.

AKAR DA POZİTİF

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Akar “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.