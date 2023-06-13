Erdoğan: Müzakerenin yolu KKTC’yi tanımak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gezisine eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda bakan katıldı. Kıbrıs Türkleri, Erdoğan’a Ercan Havalimanı’ndan Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na kadar yol boyunca büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nda karşıladığı Erdoğan için Lefkoşa’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda devlet töreni düzenledi. Askeri törenle karşılanan Erdoğan, Tatar’ın verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan ile Tatar, daha sonra baş başa görüşmelerinde Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konularını ele aldı. Görüşmeye, bir süre KKTC Başbakanı Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji Bakanı Alparsan Bayraktar da katıldı.

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GELENEĞE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar’la ortak basın toplantısında “14 ve 28 Mayıs seçimlerini demokrasimize yakışır bir şölen havasında tamamladık. İlk yurtdışı ziyaretimi KKTC’ye yapmak suretiyle bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan Azerbaycan’a geçeceğim, bu da bizim geleneğimizin bir diğer adımı oldu” dedi. Erdoğan konuşmasında dünyaya da “KKTC’yi tanıyın” mesajı vererek şunları söyledi:

BİR 50 SENE DAHA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

“Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununda mevcut durumu değerlendik. Kıbrıs sorunu konusunda Türk tarafının tutumu sürekli uzlaşı yönünde olmuştur. Kıbrıs Türk’ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler Ada’nın tek egemeni olduğunu sürdürenler yanılıyor. Bu kesime, Ada’nın gerçekleri ile yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Yarım asırdan uzun süredir Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle sonuca ulaşmadı. Bir 50 sene daha tahammülümüz yok. Türk tarafının eşit statüsü ve eşit egemenliği ile çözüm mümkün ve bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir.

MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNÜLECEKSE

Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmekte. Bugün Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. KKTC’nin haklarını korumaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut öneriler hâlâ masada. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı. Garantör ülke olarak diyaloğa öncelik verdik. Silahlanmaya girişenler bunu iyice hesaplamalıdır. Ada’dakilerin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimiz demektir.”

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20 TEMMUZ’DA YENİ ERCAN’A İNİŞ

- Açılışı uzun süredir ertelenen yeni Ercan Havalimanı hakkında da konuşan Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde KKTC’ye geleceğini ve Ercan’daki sorunların çözüleceğini söyledi. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıldönümü olan 20 Temmuz’da KKTC’ye yeniden geleceğini ve yeni havalimanına inmek istediğini belirterek, “20 Temmuz’da görüşmek üzere” dedi.

EGE BARIŞ DENİZİ OLSUN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Yunanistan ile Ege Denizi konusunda bir görüşme masasına oturma daveti gelmesi halinde tutumunun ne olacağı soruldu. Erdoğan soruya, “Değerli arkadaşlar bizim yol haritamız belli. Barış üzerine endekslenmiştir. Barışı engellemek isteyen olursa o zaman farklı proje uygulamak zorunda kalırız. Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin isteriz” karşılığını verdi.

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EN ÖNEMLİ ADIM ELEKTRİK

- Erdoğan KKTC’ye yönelik yatırımları anlatırken “Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki tüm konuları ayrıntıları ile ele aldık. Bunların içinde elektik sorunuyla ilgili Türkiye’den kablo ile Kuzey Kıbrıs’a elektrik sağlanması en önemli adımımız olacaktır. Bu adımla artık KKTC’de elektik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi.

Erdoğan, elektrik konusunun yanı sıra, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane ve Gazimagosa kentinin yakınındaki Derinya bölgesine 1112 adet TOKİ sosyal konutlarının inşaatına başlanacağını da belirtti.

COŞKULU KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılanırken vatandaşların ilgisi de büyüktü. Erdoğan kendisini karşılamaya gelen vatandaşların yanına giderek selam verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Tatar’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, tören kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamladı.

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ERSİN TATAR’DAN ‘MAVİ VATAN’ GURURU

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rum tarafı masaya gelmiyor. Çünkü bizim egemenliğimizi kabul etmiyorlar. Şunu bilmeliler ki bizim arkamızda dünya devi Türkiye Cumhuriyeti var” diye konuştu. Tatar, Türkiye’nin Mavi Vatan politikası ile KKTC’nin değerinin daha da arttığını vurguladı: “İki yıl önce BM kürsüsünde Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıklara artık ‘dur’ dediniz. ‘Artık KKTC’nin tanınma zamanı gelmiştir’ dediniz. 2022’de Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin kendi adıyla gözlemci statüsü elde etmesini sağladınız. Bizlerin gönlünde bir kez daha taht kurdunuz. Bizleri bir kez daha gururlandırdınız.”

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ATATÜRK ANITI’NDA

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkına da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ruhun şad olsun.”

GİRİŞİMCİ KADINLARA ZİYARET

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şöyle dedi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendi ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi’ni ziyaret ettik. Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerinin her biri şifa kaynağı. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından kooperatif olarak, yaraları sarmak için gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız. Onların nazarında zor günlerimizde umut tohumlarını yeşerten tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum.”

GÜLÜSTAN SARAYI’NDA AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan’a geçti. Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından Gülüstan Sarayı’nda onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.