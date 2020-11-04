Erdoğan: Mucizenin adı Ayda

Erdoğan, mesajında “Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah´a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: “91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!”

UMUT KÜÇÜK BİR ÇOCUK

Ayda’nın enkazdan gülen gözlerle çıkması Türkiye’yi sevince boğdu. Sosyal medyada Ayda’nın kurtulma anlarını gösteren fotoğraf ve videolar binlerce kez paylaşıldı. Ayda ayran isteyince, kaldırıldığı hastanenin yanındaki lokantalara sipariş yağdı. Türk siyasetine yön verenler ise sosyal medya hesaplarından şu mesajları paylaştılar:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Umut küçük bir çocuk, onu hep birlikte büyüteceğiz. Hoşgeldin güzel kızım Ayda...”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Elzem, Ezel, İdil, İnci, Elif ve şimdi de Ayda! Çok şükür Rabbime. Her mucize, bir umuttur. Kalbimiz ve dualarımız İzmir’de”

YÜREKLERİMİZ ISINDI...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun.”