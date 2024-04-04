Erdoğan: Milletle arasına mesafe koyan varsa gereği yapılır

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CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerini masaya yatırmak için topladığı MYK’da partide oy kaybının nedenlerinin araştırılması için çalışma kurullarının oluşturulmasına karar verildi. Edinilen bilgilere göre, partide Ar-Ge Başkanlığı başta olmak üzere birçok başkanlıklar bu kurullarda görev alacak. Çalışma kurulları, oy kaybının nedenleriyle ilgili rapor hazırlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Söz konusu raporlar, Erdoğan başkanlığında partide yapılan toplantılarda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise konuyla ilgili, “Strateji heyetinde çalışma başlıklarını belirleyeceğiz. Ar-Ge Başkanlığı bu işin üstlenicisi olacak. Hem parti içinde hem parti dışında sadece siyasiler ve parti yöneticileri değil, ilgili herkesle bu çalışmayı yapacağız” dediği öğrenildi.

SEÇİM SUNUMU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere olağanüstü topladığı MYK toplantısı 4 saat sürdü. Toplantıda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti’nin bölgelere göre oy oranlarının en çok nerede düştüğü, kazanılan ve kaybedilen belediyelerle ilgili sunum yaptı.

İMKÂNLARA BAKACAĞIZ

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Vatandaşın vermiş olduğu mesaja göre biz çekidüzenimizi vereceğiz. Ekonomi, emeklilikle ilgili vatandaş mesajını verdi. Mali disiplin çerçevesinde ne yapılabilir, ülkenin imkânları nelerdir buna bakacağız. Teşkilatımızla ilgili millete dokunması noktasında bir eleştirisi varsa bu konuda kendimize bir çekidüzen vermemiz lazım. Milletle büyümüşüz, milletle yoğrulmuşuz, milletle yol alıyoruz dolayısıyla millete mesafe koyan bir anlayışa asla müsamaha gösteremeyiz. Bu noktada olan arkadaşlar varsa onlarla ilgili önümüzdeki süreçte gereği neyse yapılır” dedi.

MYK ÜYELERİ SÖZ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerinin ardından MYK üyelerine söz verirken, “Ekonomi ve emeklileri geçin, herkes konuşmasına özeleştirisini yaparak başlasın” diyerek talimat verdi. Bunun üzerine MYK üyeleri seçim süreciyle ilgili eksik gördükleri noktaları değerlendirdi. Erdoğan’ın, MYK üyelerinin eleştirilerini dinleyerek not aldığı öğrenildi.

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OLAĞAN KONGRE SÜRECİ

Kulislerde MYK’da üyelerin bazılarının istifalarını sunabileceği konuşulurken, toplantıda herhangi bir istifanın gündeme gelmediği öğrenildi. MYK üyelerinin toplantıda AK Parti’nin olağan kongre sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

VATANDAŞA MALİ DESTEK ADIMLARI

MYK toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılmıştı. Toplantıda, “Emeklilerimizin serzenişlerini il ziyaretlerimizde zaten görüyorduk. Gerek tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, gerek yüzde 50’yi bulan maaş zamları, gerekse diğer adımlarla, bütçe disiplinini bozmadan, üzerimizdeki bu baskıyı hafifletmeye çalıştık; ama muvaffak olmadık” değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ekonomi planına bağlı kalarak, mali anlamda vatandaşı rahatlatabilmek için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları bakanlarla değerlendirdiği öğrenildi. Toplantıda, Türkiye’nin yeni ekonomi modelinin vatandaşa daha iyi anlatılabileceği konuşuldu. Eğer şu anki mali disiplinden feragat edilirse Türkiye için doğru olmayacağına ve vatandaşın bu konuda onayının daha fazla alınabileceği bir zemin oluşturulması gereğine vurgu yapıldı.