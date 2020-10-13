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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan, Michel’le AB ilişkilerini görüştü

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Erdoğan, Michel’le AB ilişkilerini görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile dün telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB’nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı’nın gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını da ifade etti.

ŞENTOP’U KABUL ETTİ

Erdoğan, Michel’le AB ilişkilerini görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti. İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı olarak yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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