Erdoğan Mersin’de muhalefeti eleştirdi: Bunlarda vizyon yok proje yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Mersin Millet Bahçesi’nde düzenlediği mitinge katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP’li milletvekilleri ile belediye başkan adayları da Erdoğan’a eşlik etti. Burada konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Tarihiyle ayrı, coğrafyasıyla, insanıyla ayrı güzel Mersin’e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. CHP belediyesi, Mersin’e ne verdi? Öyleyse artık bu güzel Mersin’imizi bunlara teslim edemeyiz.

KİRLİ İTTİFAKLAR

Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi bir gündemlerine rastlayamazsınız. Kardeşlerim; bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi kârlarıyla, çıkarlarıyla sınırlı. Hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret. Eskiler, ‘Otu çek, köküne bak’ derler. Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin’deki adayları, teşkilatları ne olsun? Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Gelin 31 Mart’ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakımızın, AK Partili ve MHP’li adaylarını destekleyerek, ‘Türkiye Yüzyılı’nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin’in semalarına salalım.

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MERSİN’İ ABAD EDERİZ

31 Mart’tan sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazla hizmet edeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Bu kardeşiniz cumhurbaşkanı öyle mi? Cumhurbaşkanı olarak grup yönetimimiz bizim çok çok güçlü ve yerel yönetimlerde de görevi sizler Cumhur İttifakı’na verdiğiniz zaman, ülkemizin dört bir yanını abat ederiz. Mersin’imizi abat ederiz. Kimse buna ‘dur’ diyemez. Savunma sanayisinde yüzde 20’lerden aldık, yüzde 80’lere çıkardık. Nereden nereye? Bunlar bunu niye yapamadı? Götürdüler; İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de götürdüler. Götürdüler de götürdüler. İşte diyorum ki gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Size inanıyorum. Türkiye tökezlerse, milletimiz tökezler. Ama inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye dünyada çok çok farklı bir yere gelecek.”

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21 YILDA 210 MİLYAR YATIRIM

- Mersin’e yapılan yatırımlara ilişkin konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesi oradaki potansiyelin yüksekliğinin işaretidir. Türkiye’nin cennet şehri Mersin’in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Bunun için de hükümet olarak ulaşımıyla, enerjisiyle, sağlığıyla, diğer tüm alanlarıyla en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor. Geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla Mersin’e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık.”

Erdoğan, Adana Çukurova Havaalanı’nı havadan inceledi. Öte yandan İletişim Başkanlığı da yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün Türkiye’ye geleceğini duyurdu.