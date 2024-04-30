Erdoğan: Kentsel dönüşüm zorunluluk... Nüfusun yüzde 71’i risk altında

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün AFAD Başkanlığı’nda DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Karadeniz bölgemizdeki 13 ilimizde risk azaltma faaliyetlerine süratle başlıyoruz. Böylelikle önceki senelerde yaşadığımız sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Derelerimizdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vermek suretiyle yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi depremler, seller, heyelanlar, yangınlar gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz. Fakat bunların yol açacağı zararları en aza indirmek bizlerin elindedir. Bizim inancımızda tedbir tevekküle mani değildir. Bugünkü imza töreniyle yağış mevsimi çalmadan kapımızı riski en yüksek yerlerden başlayarak devlet olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz.

İKLİM KRİZİ

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Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye, aynı coğrafyayı paylaştığı diğer ülkelerle birlikte iklim krizinin can yakıcı sonuçlarını en çok hisseden, bundan en fazla mağdur olan devletlerin başında geliyor. 2023 senesi ülkemizle birlikte tüm dünyada en sıcak yıl olarak maalesef kayıtlara geçti. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi karşısında en yoğun mücadeleyi veren ülkelerden biri olduk. Son yıllarda depremden sel baskınlarına, yangınlardan taşkınlara, salgından savaşa, çok farklı sınamalarla karşı karşıya kaldık. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki devasa farkı bu sınamaların tamamında bizzat tecrübe ettik. Binlerce canımız plansızlığa, hazırlıksızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can ve mal kayıplarını nasıl azaltabileceğimizi de yine bu hadiselerden bizzat görmüş olduk.

LAFA GELİNCE İŞÇİ HAKLARI

Evvelsi gün İstanbul’un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Bu acı olay öncesinde Beşiktaş Gayrettepe’deki gece kulübü yangınında 29 emekçimiz, Antalya’daki teleferik faciasında ise bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi, soluğu çıkmadı. Hatta Antalya’daki teleferik faciasının sorumlularını ellerinden gelse neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi.

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6 ŞUBAT DEPREMLERİ

6 Şubat depremlerinde aynı kesimlerin aldıkları tavırları gayet iyi hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı çok yoğun bir linç kampanyası yürüttüler. Yalan ve çarpıtma üzerinden resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz fütursuzca eleştirildi. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizi hedef alacak kadar ileriye götürdüler.”

Erdoğan, AFAD envanterinde bulunan 111 iş makinesinin DSİ’nin kullanımına verilmesini kapsayan protokolün her iki kurumun etkinliğini arttıracağını söyledi. Törene bakanlar Ali Yerlikaya ve İbrahim Yumaklı da katıldı.

DEPREME HAZIRLIK SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR

- EKONOMİK zorlukların 6 Şubat’taki depremin ardından ağırlaştığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “80 bine yakın konutu ve köy evini teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Afetlere karşı kurumsal kapasiteyi güçlendirmenin yanı sıra TOKİ ile sağlam binalar inşa ettik. Bina sayısı 1 milyon 351 bini aştı. 3.3 milyon konutun inşasını tamamladık. TOKİ binalarımız 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı. Nüfusunun yüzde 71’i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden ülkemiz için kentsel dönüşüm çalışmaları tercihten öte zorunluluktur.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ

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Deprem İstanbulumuz için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme lüksü yoktur. Afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur. Açık söylüyorum; bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır, müreffeh bir gelecek sunmaktır. İhmalden, siyasi rekabetten, tembellikten veya para hırsından dolayı daha fazla yıkım ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Hükümet olarak kentsel dönüşüm, sel ve taşkın riskini azaltma, dere ıslahı, ağaçlandırma gibi insanlarımızın can ve mal emniyetini sağlayacak her türlü projeye gereken desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum.”