Erdoğan, Issık-Göl Forumu’nda konuştu: Diriliş ve yükseliş dönemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issık-Göl Forumuna katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin hak ettiği seviyeye ulaşması konusunda Kırgız dostlarımızla aynı hissiyata paylaştığımızı memnuniyetle gördük. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını tahkim edecek her adımı Cumhurbaşkanları olarak desteklemekte kararlıyız. Kardeşliğimizin ve dayanışmamızın en büyük gücü gönül, kültür ve medeniyet coğrafyamızın sancakları, bayrakları ve yol başçılarıdır. Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde canlılığını devam ettiren köklerimizden çiçek açıyor, yaprak açıyor, serpiliyor ve hep birlikte o ulu çınarların altında büyük bir aile olarak toplanıyoruz.

EŞİ OLMAYAN İKİ MÜCEVHER

Sahip olduğumuz medeniyet ve kültür hazinemizi işleyen yazarlarımız, şairlerimiz ve fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yön gösteriyor, yol gösteriyor. Büyük şairimiz Yahya Kemal, Türkçe için ‘ses bayrağımız’ diyor. Cengiz Aytmatov işte bu bayrağı kutup yıldızı olarak tüm dünyada parıldayan, kalpleri buluşturan, gönülleri kuşatan bir sancak haline getiren değerlerimizin başında geliyor. Kökleri çok eski tarihlere dayanan Kırgızların dünya edebiyatını kazandırdığı eşi olmayan iki mücevher vardır. Bunlardan ilki kendi alanında dünyanın en uzun metni olma özelliğine sahip Manas Destanı ve destanın kahramanı Manas’tır. İkinci mücevher ise Cengiz Aytmatov’dur. Merhum Aytmatov eserleriyle dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasında yer alırken yaptığı diğer hizmetlerle de Kırgızların günümüzdeki milli kahramanı haline gelmiştir.”

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