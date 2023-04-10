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Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Paskalya#Paskalya Bayramı
Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramını tebrik etti.

"GÜÇLÜ BİR GELECEĞE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını tebrik ediyorum. Geçmişten bugüne farklı inanç, kültür ve geleneklerin barış ve huzur içinde özgürce yaşadığı Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik hasletlerimizi canlı tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında her bir vatandaşımızı bu büyük milletin müstesna bir değeri olarak görüyor; hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe omuz omuza yürüyoruz. Paskalya münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum.”

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#Recep Tayyip Erdoğan#Paskalya#Paskalya Bayramı

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