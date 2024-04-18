Erdoğan grup toplantısında konuştu: Biz ‘bitti’ demeden bitmez

Haberin Devamı

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

DEMOKRASİ BAYRAMI: “31 Mart’ta demokrasi bayramı olan seçimleri gerçekleştirdik. Aleyhte yürütülen onca kampanyaya rağmen ülkemiz sandık sınavından başarıyla çıktı. Burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. Partimize güçlü destek veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR: 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur ittifakı seçimlerden alnının akı ile çıkmıştır. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz MHP’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma, görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.

Haberin Devamı

16 MİLYON SANDIĞA GİTMEDİ: 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh gösteren, bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz.

HATAY’LA ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞTILAR: Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve AK Parti’ye duyduğu güven için Hatay’a teşekkür ediyorum. ‘Ölülere oy kullandırıldı’ gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu.

GEREKLİ DEĞİŞİMİ YAPARIZ: Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Kendi bünyemizle gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz.

MESAJI EN İYİ ŞEKİLDE OKURUZ: Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik biz. Bu noktaya düşe kalka geldik. Zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk.

Haberin Devamı

ARIZALARI DÜZELTİRİZ: Şimdi bakıyorum AK Parti’nin oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz tablo çizip teşkilatlarımızın moralini bozmaya dönük kampanya yürütüyor. Bunlar AK Parti’nin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Biz ‘bitti’ demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Bu ülkenin en dinamik partisiyiz, üye sayısı olarak Türkiye’nin en büyük partisiyiz. Biz seçmenin mesajını doğru okuruz, arızaları düzeltir tekrar yola koyuluruz. Eleştiri tamam ama AK Parti’yi eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara asla müsaade etmeyiz.”

ENFLASYONU YENECEĞİZ

“Milletimizin bizden beklentilerini iyi biliyoruz. Seçimin olmadığı 4 yıl içinde enflasyonla mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız. Geçmişte yaptık, yine yapacağız. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Güvenlik meselelerinde geri adım atmadan haklarımızın peşinde koşacağız.”

Haberin Devamı

KUVAYIMİLLİYE NEYSE HAMAS O

“Terör devleti İsrail 7 Ekim’den bu yana soykırım yapıyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “İsrail, Batı’dan aldığı destekle insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de sonrasında da bir takım merkezlerden bazı insafsız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Bunu söylemeye gerek duymazdım ama mecbur kaldım. Hiç kimse şahsımın da bu kadronun da Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin davası ile geçmiştir. Biz Filistin davasını sadece savunmadık, ağır bedeller de ödemiş bir kadroyuz.

HANİYE HAFTA SONU TÜRKİYE’YE GELİYOR

Haberin Devamı

Hafta sonu Filistin davası lideri (Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye) misafirim olacak. Birçok şeyi konuşacağız, dertleşeceğiz. En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Türkiye’deki Kuvayımilliye ne ise Hamas da işte odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun farkındayız. Saldırılarınıza, algı oyunlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak, tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunacağım. 14 bin çocuğu öldürdüler. Bunlar Hitler’i çoktan geçtiler. Bazı yaptıklarımız görünmüyor olabilir ama çıkıp bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar rezil olacak.”



Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün Katar ziyaretinde Haniye ve heyetiyle bir araya gelerek Gazze’ye insani yardım ve ateşkesi konuştu.