Erdoğan G20 Zirvesi’ne çevrimiçi katıldı: Bu ateşkes kalıcı olsun

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“Kutsal kitapları hedef alan saldırıların G20 bildirgesinde kınanmasını son derece isabetli buldum. Küresel büyüme, finansman koşullarındaki daralma, jeopolitik gerilimler, uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başladı. Kalkınmanın temel unsurlarından bir diğeri toplumun tüm bireylerinin bu mücadelenin parçası haline getirilmesidir. Bu anlayışla, 2015 dönem başkanlığımız sırasında ‘Kadın20 grubunun’ kurulmasına liderlik ettik. Kadının güçlendirilmesi çalışma grubuyla Antalya’da attığımız bu adımı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Yeni Delhi zirvesinden bu yana G20 ülkeleri olarak karşılaştığımız sınamalara sürekli yenileri ekleniyor.

İSRAİL KONTROLÜ KAYBETTİ

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İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. 2 gün önce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü. 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bugünü göremedi. Çünkü İsrail yönetimi bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını onların elinden arttı. Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı. Ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı. Hatta bugüne kadar varlığını hep inkar ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybetti.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ

Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir. Biz hiçbir şekilde sivillere yönelik eylemleri mazur ve meşru görmüyoruz. Buradaki tüm liderleri de İsrailli, Filistinli, Yahudi, Müslüman, Hıristiyan diye ayırmadan sivil ölümlerine karşı aynı tepkiyi vermeye davet ediyorum. 4 günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda da olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum.”

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GARANTÖR OLMAYA HAZIRIZ

- Son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail’le yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Sizleri bu kapsamda iki devletli çözümün tesisi için de inisiyatif almaya çağırıyorum. Biz Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bölgeye yönelik insani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz. Bugüne kadar Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içinde 11 uçak ve 1 sivil gemi dolusu 666 bin ton yardım malzemesini El Ariş’e sevk ettik. Kanser ve hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yararlıların Türkiye’ye intikalini sağlayarak tedavilerini devam ettiriyoruz. Siz dostlarımı insani ve tıbbi yardımların kesintisiz temini ve Gazze’ye ulaştırılması konusunda da gereken adımları atmaya davet ediyorum. 1 Aralık itibarıyla G20 dönem başkanlığını devralacak Brezilya’ya şimdiden başarılar diliyorum.