Erdoğan: Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır

Haberin Devamı

Cumhuriyet tarihinde sıfırdan yapılan ilk kilise olma özelliğini taşıyan ve Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından 2019’da temeli atılan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, dün törenle açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Süryani Kadim Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Fener Rum Patriği Bartholomeos,Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, diğer din adamları ve davetliler yer aldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi dini cemaat temsilcileri, Meclis Başkanı ve bakanlarla birlikte kesti.

NEFRET SUÇLARI ARTIYOR

“Dünyanın pek çok yerinde acılar, zulümler, haksızlıklar, çatışmalar yaşanırken burada sergilediğimiz şu hoşgörü tablosunu çok anlamlı ve değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Son dönemde İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı başta olmak üzere doğrudan insana yönelik nefret suçlarının arttığını görüyoruz. Kuranı Kerim’i yakan fanatiklerin alçakça saldırılarına, düşünce hürriyeti denilerek maalesef göz yumuluyor.

Hangi bahaneyle olursa olsun, insanların kutsallarına saldırılmasına müsaade edenleri anlayışla karşılamamız mümkün değildir.

KALICI BARIŞ İÇİN

Üç semavi dinin de mukaddes beldesi olan Kudüs-ü Şerif’in hepimiz için önemi, anlamı, değeri ve yeri tartışılmaz. 4 asırdan fazla Kudüs’e hizmet etmekle müşerref olmuş milletimiz açısından bu mübarek beldenin çok müstesna bir konumu var. Ancak Osmanlı’nın bölgeden çekilmesiyle birlikte Müslümanların ve Hıristiyanların Kudüs üzerindeki hakları, sayısız Birleşmiş Milletler kararına rağmen adım adım ihlal edilmiştir. Yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu olan Kudüs ne yazık ki gerilimin, işgalin, yıkımın ve gasbın sembolü haline gelmiştir.

Haberin Devamı

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Ortadoğu’ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi iki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece önemlidir.

ERTELENEMEZ İHTİYAÇ

1967 sınırları temelinde bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Ancak Kudüs’ü zaman ve mekan olarak bölme gayretleriyle Haremi Şerif’e yönelik tacizlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye olarak tepkimizi ve itirazımızı her fırsatta dile getirdik. Filistinli kardeşlerimizle daima dayanışma içinde olurken, bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Haberin Devamı

YÜREĞİMİZİ YARALIYOR

Gazze halkının abluka sebebiyle çektikleri sıkıntıların hafifletilmesi için de ilgili kurumlarımız aracılığıyla her türlü gayreti gösterdik. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla hareket ediyoruz. Muhataplarımızla temaslarımızda en fazla üzerinde durduğumuz husus Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgemiz ödüyor. Özellikle masum çocukların daha kundaktaki bebeklerin ölümü ve acı çekmesi hepimizin yüreğini yaralıyor.

ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Haberin Devamı

Ateşe körükle gitmenin, başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bölgede söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz.”

AFGANİSTAN’A YARDIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyayı depremle sarsılan Afganistan’a yardıma çağırdı: “Ülkem ve milletim adına Afganistan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 8 ay önce asrın felaketini yaşamış ve 50 bini aşkın insanını depremde kaybetmiş bir ülke olarak tüm imkânlarımızla Afgan kardeşlerimizin yanındayız. Uluslararası toplumu da Afganistan’a yardım etmeye çağırıyorum.”

Haberin Devamı

SÜRYANİ VATANDAŞLARIN TALEBİ VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “85 milyonun her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılamayı da devletimizin asli görevleri arasında addediyoruz” diyerek şunları söyledi: “Özellikle Yeşilköy’de ibadethane konusunda Süryani vatandaşlarımızın bizden geçmişi 14 yıla kadar uzanan bir talebi vardı.Devletimizin desteği, Süryani toplumunun da maddi katkısıyla inşa edilen kilisenin Süryani vatandaşlarımıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, 2002’den beri din ve inanç özgürlüğü alanında hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki birçok çalışmadan sadece biridir. Cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinebilmelerine ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilmelerine imkân sağladık. Daha önce el konulmuş cemaat, vakıf mallarının iadesini, üçüncü şahıslara geçenlerin ise bedelinin ödenmesini temin ettik. Toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı.”

Erdoğan açılışın ardından vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

TEMELİNİ ERDOĞAN ATMIŞTI

Temeli 2019 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Yeşilköy’de Latin Katolik Mezarlığı’nın bulunduğu alanın boş bölümünde 5 katlı olarak projelendirildi. Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından inşa edilen kilisenin açılışı 19 Şubat’ta yapılacaktı ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelendi. Aynı anda 750 kişinin oturarak ibadet edebileceği kilisenin bir katı ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı. Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark da yer alıyor.