Son dakika! Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 2 bin TL artırılarak 5 bin 500 TL'den, 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.