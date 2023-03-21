Erdoğan duyurdu: 45 bin öğretmen atanacak

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Atama sürecinde önceliğin deprem bölgesine olacağını belirten Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.”

BAKAN ÖZER’DEN TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Atama haberiyle ilgili bir mesaj yayınlayıp Cumhurbaşkan Erdoğan’a teşekkür etti. Bakan Özer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.”