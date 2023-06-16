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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Recep Tayyip Erdoğan#Vaniköy#Cuma Namazı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında zarar gördüğü için restore edilen Vaniköy Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan namaz sonrası açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Tarihi Vaniköy Cami Üsküdar'ımızın sembol mekanlarından biriydi. 2 buçuk yıl önce çıkan yangında ağır hasar görmüştü. Bu yangın sonrasında malum çevreler istismara başladılar, buranın ranta açılacağını ima ettiler. Yalanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar. Biz yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi şehrimize kazandırmak için kolları sıvadı. 

Vaniköy tam 3 buçuk asır boyunca bu bölgenin kalbi durumundaydı. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte İstanbul'un yeni uğrak yeri haline geleceğine inanıyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na canı gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmasının yanı sıra bu toprakların bize ait olduğunu gösteren kimlik kartımızdır. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geçmişten bugüne ve geleceğe köprü kuruyoruz. Medeniyetmize vefa borcumuzu ödüyoruz. İman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz.

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Bize Sultan Fatih'in emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle beraber gönülden seviyoruz. Bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız. Birileri gibi lafta bırakmıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm İstanbullara hizmet ediyoruz.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Vaniköy#Cuma Namazı

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