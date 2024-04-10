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Erdoğan çiftinden bayram mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Bayram#Ramazan Bayramı
Erdoğan çiftinden bayram mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 10:04

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı ise şu şekilde oldu:

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Huzur içerisinde ibadet ve dualarla, sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.

Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hayırlı bayramlar.

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#Emine Erdoğan#Bayram#Ramazan Bayramı

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