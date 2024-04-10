Erdoğan çiftinden bayram mesajı

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Recep Tayyip Erdoğan, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Emine Erdoğan'ın paylaşımı ise şu şekilde oldu:

Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Huzur içerisinde ibadet ve dualarla, sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum.

Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Hayırlı bayramlar.