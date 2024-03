Erdoğan çalışanlara ve emeklilere seslendi: Kayıplar telafi olacak

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından dün Bursa ve Kocaeli’de düzenlenen mitinglerde özetle şu mesajları verdi:

EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZDA MASADA

Şu an dünyadaki tüm ekonomileri zorlayan en büyük sorun son 50-60 yılın zirvesinde seyreden yüksek enflasyondur. Avrupa’sından Amerika’sına herkesin kontrol altına almaya uğraştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesimlerimiz de çalışanlarımız ve emeklerimizdir. Gerçi biz yılbaşında hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artışlar yaptık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. 16 milyon emeklimizin tamamına tek sefere mahsus 5’er bin lira ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkân sağladık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık. Bu uygulamanın sosyal güvenlik sistemimizde yol açtığı bozulmanın tamiri epeyce vakit alacak. Memurlarımıza yaptığımız 600 ek gösterge ilave edilmesi uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıyor, tek tek yerine getiriyoruz.

ENFLASYON İNECEK

Elbette tüm bunlar yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için öncelikle ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin beklediğiniz neticeyi almıyorsunuz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Deprem şehirlerimizdeki inşaat çalışmalarının yükünün de hafiflemesiyle birlikte çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik. Dün verdiğimiz sözleri, bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası hiç yapmadık.

İFLAS ETTİRMEDİKLERİ YER KALMADI

Belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz; 5 yılda iflas ettirmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz saat gibi tıkır tıkır işleyen hizmetleri bile devam ettiremediler. Sadece yalanlarıyla sizleri kandırmanın peşindeler. Biz tüm samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle, tüm hak ve hakkaniyet duygumuzla size gerçeği söylüyor, çözüm yolumuzu paylaşıyoruz. 21 yılda nasıl üç kat Türkiye’yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız.”

SON İL MİTİNGİ KOCAELİ

Son il mitingini Kocaeli’de yapan Erdoğan, buradaki konuşmasında, “Uğruna bedel ödediğimiz kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz farklı olabilir ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık. Nice zorlukla karşılaştık. Nice sabotaja maruz kaldık. Biz ne yaptıysak CHP’nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Neyi başardıysak bu zihniyetin çelmelerine rağmen başardık” dedi.

‘KARŞIMIZDA KÜRESEL BİR İTTİFAK BULDUK’

Erdoğan, Bursa’daki konuşmasında muhalefeti eleştirdi: “Libya’da, Akdeniz’de, Karadeniz’de, Karabağ’da hangi adımı attıysak, karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar. Her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimizle bir olup tüm bu oyunları birer birer bozduk. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlıyorsa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumda ki, ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK’ya, FETÖ’ye, emperyalist heveslere göz kırpıyorlar. CHP çeşitli şehirlerde DEM’le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP’nin ihtirasları, DEM’in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki kendimize oy verelim, kimi diyor CHP’nin kuyruğuna takılalım. Yani her kafadan bir ses çıkıyor.”