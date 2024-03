Erdoğan büyük Ankara mitinginde konuştu: Beş yıl daha boşa gitmesin

Haberin Devamı

- İSTANBUL’U KAZANMAK MURAT’A YAKIŞIR: Burada, Başkent Millet Bahçesi’nde bir araya gelen sizler, sadece Ankara’ya, sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Bu millet bahçesini Murat Kurum kardeşimiz bakanken yaptı. Şimdi İstanbul’u kazanmak Murat kardeşimize yakışır. Keçiören’de de Turgut Altınok kardeşimiz birçok eserleriyle oraya damgasını vurdu.

- BUNLARDAN KURTULALIM ARTIK: Asıl mühim olan, Ankara’yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır. Mevcut Ankara Belediye Başkanı şu 5 yılda Allah aşkına ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur... Bu CHP’nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul’da da öyleydi. Çöp, çukur, çamur... Onlardan devraldık. Ankara da öyle. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara’yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir.

Haberin Devamı

- NEDİR BU YAVAŞLARDAN ÇEKTİĞİMİZ: Bunca yılın Ankaralısı olarak, şehrin nereden nereye geldiğini de nerede durduğunu ve hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz. Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz? Ankara’yı içine düştüğü bu sıkışmışlık, çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu, trafikte çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu.

Başkentimizi içinde oturanlarının ve çalışanlarının huzurla ‘İşte benim şehrim’ diyeceği konuma getirmek arzusundayız. Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara’nın peşindeyiz. Çok mu şey istiyoruz? Hayır, hepsi mümkün.

- HAVALİMANI METROSUNU 2028’DE TAMAMLAYACAĞIZ: Ankara’ya son 21 yılda 1 trilyon 91 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Başkentray’ı Yenikent’e kadar uzatıyoruz. Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Esenboğa Havalimanı ile Kızılay’ı birbirine bağlayacak olan bu metro hattını inşallah 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan metrosuyla Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz.

Haberin Devamı

PARA KULELERİNİ İZAH EDEMEDİLER

Erdoğan, konuşmasında muhalefete de sert eleştirilerde bulundu: “CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP’yle gizli-saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla, adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada, kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir ‘matruşka ittifakı’ var ve bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Ortaya bir de deste deste ne çıktı? Dolarlar, Euro’lar. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP’den hiçbir Allah’ın kulu çıkıp da para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Öyle ya birine para gönderecekseniz, internet bankacılığı duruyorken; valize, çantaya ve bunları taşımak için 6-7 kişiye ne gerek var? Son derece makul bu soruları cevaplamak yerine, suçu AK Parti’ye yüklemeye kalktılar. Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı, parayı toplayan CHP Belediye Başkanı’nın müdürü, parayı aldığı söylenen kişinin beyan ettiği rakamlarla, ortadaki meblağın ilgisi yok. Ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişkinlik gördü fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.”

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN PUTİN’E TAZİYE TELEFONU: RUS HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ

- Mitingte Moskova’daki konser salonunda yapılan katliama değinen Erdoğan, “Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz” dedi. Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak taziyede bulundu. Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Erdoğan, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

‘ALTINOK HİZMETE HAZIR’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı’nın Ankara’da gösterdiği tüm belediye başkan adaylarını sahneye davet etti. Turgut Altınok’un elini havaya kaldıran Erdoğan, “İnşallah 1 Nisan’dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak bu yola, bu hizmete hazır” dedi.

‘KATILIM 200 BİN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitingine katılım rakamını 200 bin olarak açıkladı, “Maşallah demek ki bu katılım 31 Mart’ta Ankara’da her şeyi değiştirecek” dedi.

YILIN 2’NCİ YARISINDA ENFLASYON DÜŞECEK

Haberin Devamı

DÜN ‘Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’na da katılan ve burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Bölgemizde patlak veren her kriz ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflerimize doğru sabırla ama emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için oldukça zorlu geçen 2023 yılına dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu ispat ediyor. Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde dört buçuk gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümesini sürdürdü. Milli gelirimiz ilk kez 1.1 trilyon doların üzerine çıktı. Kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Ekonomiyi konuşanlar, anlatanlar kişi başına milli gelir 13 bin doları yakaladı diye hiçbir zaman söylemiyorlar. İşsizlik oranı yüzde 9.4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördük. Turizmde geçen sene 57 milyon turist ve 54.5 milyar dolar gelirle kapadık.

BUNLARDA HEYECAN YOK

Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına, ekmeğine, kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız. Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın 2’nci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.

Son günlerde tekrar arzı endam eden felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kalacaktır. Ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz. Hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu bir dönemde seçim ekonomisi uygulamadık. Popülizme asla tevessül etmedik.

İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Mevcut başkan, temelsiz temel atma törenine gitti. Bunlara bir sorun, ‘Acaba kaç tane metro yaptın?’ Hiçbir şey yok. Sancaktepe’de metronun açılmış olan kuyusunu doldurdu. Bunlarda böyle bir aşk yok. Heyecan yok, coşku yok.”