×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan bugün MYK’yı topluyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MYK#Seçim
Erdoğan bugün MYK’yı topluyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün MYK üyelerini topluyor.

Haberin Devamı

AK Parti’nin adaylarını belirlemede önemli katkısı olan MYK üyeleri ile seçim sonuçlarını değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, partinin oy oranındaki kaybı kurmaylarıyla masaya yatırması bekleniyor.

Erdoğan bugün MYK’yı topluyor

YENİLENME GÜNDEMDE

- AK Parti’de kasım ayında yapılması planlanan olağan kongre sürecinin kısa bir sürede başlatılması da gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün toplayacağı MYK’nın ardından partinin karar alma organı MKYK’yı da toplayıp kongre süreciyle ilgili atılacak adımı masaya yatıracağı belirtiliyor. 7 Ekim’de olağanüstü kongreye giden AK Parti, 75 kişilik MKYK listesinde yüzde 65 değişim yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 kişilik A takımı olan MYK’da ise 4 isim dışında değişime gitmemişti. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlere giderken deneyim dengesi ve teşkilatlanmada risk almak istemediği konuşulmuştu. Erdoğan grup toplantısında da bu konuda kriterin 31 Mart seçim sonucu olduğunu söylemişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MYK#Seçim

BAKMADAN GEÇME!