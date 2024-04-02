Erdoğan bugün MYK’yı topluyor

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AK Parti’nin adaylarını belirlemede önemli katkısı olan MYK üyeleri ile seçim sonuçlarını değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, partinin oy oranındaki kaybı kurmaylarıyla masaya yatırması bekleniyor.

YENİLENME GÜNDEMDE

- AK Parti’de kasım ayında yapılması planlanan olağan kongre sürecinin kısa bir sürede başlatılması da gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün toplayacağı MYK’nın ardından partinin karar alma organı MKYK’yı da toplayıp kongre süreciyle ilgili atılacak adımı masaya yatıracağı belirtiliyor. 7 Ekim’de olağanüstü kongreye giden AK Parti, 75 kişilik MKYK listesinde yüzde 65 değişim yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 kişilik A takımı olan MYK’da ise 4 isim dışında değişime gitmemişti. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlere giderken deneyim dengesi ve teşkilatlanmada risk almak istemediği konuşulmuştu. Erdoğan grup toplantısında da bu konuda kriterin 31 Mart seçim sonucu olduğunu söylemişti.