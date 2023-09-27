Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

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Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır!
Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır! 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/RgzuKhfdBd— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2023