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Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Anım Günü
Erdoğan, Azerbaycanın Anım Gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın Anım Günü'nü kutladı

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Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycan'dır!

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Azerbaycan#Anım Günü

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