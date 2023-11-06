ErdoÄŸan, Ayder'de vatandaÅŸlarla sohbet etti

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, memleketi Rize'de ziyaretler gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡amlÄ±hemÅŸin ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ayder YaylasÄ±'nÄ± ziyaret eden ErdoÄŸan, vatandaÅŸlarla sohbet etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 3 gÃ¼nlÃ¼k Rize programÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde, Ayder YaylasÄ±'nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± denetlemek Ã¼zere, saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼neysu'daki konutundan ayrÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan GÃ¼neysu'dan bindiÄŸi helikopterle, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ turizm merkezi Ayder YaylasÄ±â€™na geldi. ErdoÄŸan burada, yapÄ±mÄ± tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamÄ±ndaki termal tesis ve konaklama birimleri ile Ã§evre dÃ¼zenlemelerini yerinde inceledi.

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BÃ¶lgedeki kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da havadan inceleyen ErdoÄŸan, kendisine verilecek brifing iÃ§in kahvaltÄ±lÄ± programa katÄ±ldÄ±.

â€‹CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, akÅŸam saatlerinde kentten ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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