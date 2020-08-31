Erdoğan: Artık uzay ligindeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Roketsan’ın Lalahan yerleşkesinde düzenlenen Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi’nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

BAĞINI KOPARMIŞ ZAVALLILAR

“Cumhurbaşkanlığı Forsunda sembolleştirdiğimiz 2 bin 200 yıllık devlet tarihimiz, Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere en büyük gurur ve güven kaynağımızdır. Hepsi birbirinin devamı olan devletlerimizi her kim diğerinin karşısına koyuyorsa bu milleti ve tarihini tanımıyor demektir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır. 2 bin 200 yılı aşan Türk tarihi devletleriyle, zaferleriyle, mücadeleleriyle, yükselişleriyle bir bütündür. 2023’te 100’üncü yaşını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti bizim millet olarak bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletidir. 30 Ağustos bahanesiyle tarihimize saldıranların, zaferlerimiz arasında ayrım yapanların amacı 83 milyonun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast etmektir.

SAVUNMA SANAYİSİNDE DEVLER LİGİ

Savunma sanayi alanında koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla razı değiliz. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayimizi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanmak birinci önceliğimiz olmalıdır. Bu konuda sektörümüzden azami derecede hassasiyet bekliyorum. İşbirliği ve eşgüdüm içinde çalışarak ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine taşıyacağınıza inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan’da üretilen füzeleri yakından inceledi. Yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

UZAYA İLK ADIMI ATTIK

Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli sonda roketimiz 130 kilometre irtifaya çıkarak uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 kilometre çizgisini aştı. Böylece Türkiye, tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını atmış oldu. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Bu roketi katı yakıt teknolojisiyle gönderirken inşallah bundan sonra hem katı hem sıvı yakıtla test etme aşamasına geçeceğiz. Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motor teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Hibrid yakıtlı roket motorları geliştirme faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Bu merkezde minyatür silahlar, hipersonik sistemler, lazer ve elektromanyetik teknolojisine sahip yönlendirilmiş enerji silahları gibi geleceğin teknolojisi üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Merkezimizin uhdesindeki projelerin toplam büyüklüğü 9 milyar lirayı aşıyor.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

Roketsan’ın Elmadağ’daki Patlayıcı Hammade Üretim Tesisi’ni de açıyoruz. Bu tesis sayesinde patlayıcı hammadde ihtiyacımızın büyük bir kısmı milli imkânlarla üretilecek. Füze ve roket harp başlığı patlayıcılarıyla zırh sistemleri için kritik öneme sahip bu kabiliyet ile yurtdışı bağımlılığını önemli ölçüde kıracağız. TRLG 230 füze sistemine lazer arayıcı başlık entegre edildi. TRLG 230 ismini verdiğimiz bu füze sistemi İHA ve SİHA’ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek şekilde geliştirildi. Bayraktar TB2 SİHA’nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 mm füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak.

ÜRETİCİ BEŞ ÜLKE ARASINDAYIZ

Ülkemizin ilk deniz füzesi olan Atmaca’ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Atmaca, 200 kilometreden fazla menziliyle denizin sadece birkaç metre üstünden giderek düşman unsurları tarafından radarla tespit edilemiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca, o hedef hareket etse dahi takip ederek imha edebiliyor. Bu özellikleriyle Atmaca, ülkemizi, dünyada gemi savar füzesi üretebilen beş ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun gözbebeği olan Atmaca’yı yıl sonu itibarıyla TSK envanterine katacağız. Birçok ülkenin Atmaca’ya ilgi duyması, satın almak için bizimle görüşmeye başlaması gurur vericidir.

Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile bu yönde önemli bir adım daha atacağız. 2025 yılında bitmesini hedeflediğimiz, tabii ben daha kısa zamanda istiyorum, bu projeyle 100 kilogram ve altındaki mikro uydularımızı yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz.”

MALAZGİRT DE SAKARYA DA BİZİM

Konuşmasında “Cumhuriyetin banisi, Büyük Taarruz’un başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal’i ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “30 Ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 98 yıl önce her türlü yokluğa rağmen şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla kazanılan bu zaferi bizde manasına uygun şekilde kutluyoruz. Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Malazgirt’e nasıl sahip çıkıyorsak bu toprakları ebedi vatanımız kılan büyük zafere de aynı samimiyetle, heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt, İstanbul’un fethi ne kadar bizimse Çanakkale’de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür.”