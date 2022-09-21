Erdoğan Amerikan PBS televizyonuna konuştu! Şanghay yanıtı: Ne doğu ne batı dünyanın parçasıyız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Amerikan PBS televizyonuna röportaj verdi. Gazeteci Judy Woodruff’un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma niyetiniz var. Bu örgütte Rusya, Çin, İran var. Bu, NATO’dan çok farklı değer ve hedefleri olan bir örgüt. Siz ülkenizin Doğu’nun parçası mı olmasını istiyorsunuz Batı’nın parçası mı” sorusuna “Biz dünyanın parçasıyız; ne Doğu’nun ne Batı’nın” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

HESAP VERECEK DEĞİLİZ

“Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır. Avrupa Birliği 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da ‘Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?’ diyecek. Görüşürüm. Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği’ne bu noktada hesap verecek değiliz. Biz dünyanın tüm ülkeleriyle görüşürüz. Ben Sayın Şi’yle de görüşürüm, Sayın Putin’le de görüşürüm, Sayın Modi’yle de görüşürüm. Çünkü hepimiz bu dünyanın birer parçasıyız. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle görüşmeler yaptığımız zaman bize ‘Niçin onlarla görüştünüz?’ diye bir soru gelmedi. Biz şu anda özellikle Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nda olan ülkelerle nasıl bir tutum içindeysek onlarla da aynı tutum içerisinde süreci işleteceğiz.”

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200 REHİNENİN TAKASI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı, “Tek arzumuz bu savaşın barışla son bulmasıdır. Gerek Sayın Putin’e gerek Sayın Zelenski’ye benim ricam, tavsiyem bu olmuştur. İnsanların ölümüyle neticelenen bir savaşın kazananı olmaz” dedi. Özbekistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Kendilerinin de aslında bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde olduğunu anladım. Bu noktada, örneğin şu anda 200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı” diye konuştu. Erdoğan Ukrayna ve Kırım konularında da şu yanıtları verdi:

KIRIM’IN İADESİ

“2014’ten beri sevgili dostum Putin’den Kırım’ı gerçek sahiplerine iade etmesini istedik.

(Rusya’nın işgalin başından bu yana Ukrayna’dan aldığı toprakların bir kısmını elinde tutmasına izin verilmeli mi) Şüphesiz hayır. Karşılıklı anlaşmadan bahsettiğimizde kastettiğimiz bu. Ukrayna’da barış sağlanacaksa elbette işgal edilen toprakların geri dönüşü çok önemli hale gelecektir. Beklenen de istenen de budur. İşgal edilen topraklar Ukrayna’ya iade edilecek.”

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ABD İLE SORUNUMUZ YOK

Gazeteci Judy Woodruff’un “Sizce şu an Türkiye-ABD ilişkileri ne durumda” sorusu üzerine Erdoğan, “İdeal bir konumdadır diyemem. Çünkü bizim şu anda Amerika’yla dış ticaret hacmimizin buralarda olmaması lazım. Bizim Sayın Trump döneminde de belirlediğimiz bir rakam vardı, ‘100 milyar doları bulmalıyız’ demiştik. Ama maalesef şu anda çok çok gerilerdeyiz” değerlendirmesini yaptı. “Savunma sanayini iyi bir yere taşımamız lazım” diyen Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

F-16’DA SİYASİ KARAR

“Mesela F-16 meselemiz var. Siyasi yaklaşımla karar vererek F-16 konusunda Türkiye’ye yaptırım, iki dost ülke için çok yanlış bir şey. En son Sayın Biden bunu çözme noktasında bana söz verdi. Cumhuriyetçilerle de görüşmelerimiz oldu, onlar da buna olumlu bakacaklarını söylediler. Şimdi F-16 konusunda eğer biz Amerika’dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Yoksa bunun dışında bizim Amerika’yla sıkıntımız yok.”

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2023 SEÇİMLERİ: ALTERNATİFİMİZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de 2023’te yapılacak seçimlere” dair soruyu şöyle yanıtladı: “Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda, meydan mitinglerinde eğer on binleri meydanlara toplayabiliyorsam, bu halkımın bize olan teveccühünü göstermektedir. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok.”