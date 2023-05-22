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Erdoğan: 28 Mayıs’ta oy oranını Trakya’da daha farklı noktalara taşımamız lazım

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#Tekirdağ#Recep Tayyip Erdoğan#Mustafa Şentop
Erdoğan: 28 Mayıs’ta oy oranını Trakya’da daha farklı noktalara taşımamız lazım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un telefonla araması üzerine buradaki gençlere seslendi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde bölgeden daha fazla oy beklediğini söyleyerek, "Trakya'nın artık şu gidişini bozun. 28 Mayıs'ta inşallah bunu çok farklı bir noktaya taşımamız lazım. Biraz üzüldüm ama inşallah 28'inde bunu telafi edeceğinizi düşünüyorum" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gençlik buluşmasına katıldı. Programda Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp, gençlerle görüştürdü.

Şentop'un, "Sayın Cumhurbaşkanım, Kapaklı Belediyemizin sosyal tesislerindeyiz. Burada çok kalabalık bir grup var, gençlerimiz burada. Kapaklı'da seçimde 51,77 oy oranına ulaştık" dedi.

Bunun üzerine gençlere seslenen Erdoğan, "Yani sen şimdi yüzde 51,77'yi büyük bir oran mı kabul ediyorsun? Trakya'ya yakışıyor mu bu? Trakya'nın artık şu gidişini bozun. 28 Mayıs'ta inşallah bunu çok farklı bir noktaya taşımamız lazım. Biraz üzüldüm ama inşallah 28'inde bunu telafi edeceğinizi düşünüyorum. Kapaklı'daki değerli kardeşlerime, böyle anlamlı bir akşamda en kalbi duygularla selamlarımı gönderiyorum. Şu anda Gaziantep'ten ayrıldık, uçaktayız ve bugün Gaziantep'te 100 bini aşkın bir katılım vardı. Yüzde 70'e yakın bir oy almıştık. Şimdi hedef inşallah yüzde 70'in üzerinde. Kapaklı'ya da inanıyorum, inşallah yüzde 55'i de yakalar, 60'ı da yakalar, 70'i de yakalar" diye konuştu.

Erdoğan: 28 Mayıs’ta oy oranını Trakya’da daha farklı noktalara taşımamız lazım

 

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#Tekirdağ#Recep Tayyip Erdoğan#Mustafa Şentop

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