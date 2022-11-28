Erciyes’te kayağa davet

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KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı milletvekili olduğu dönemde tanıdım. Meclis’in çalışkan milletvekillerinden biriydi. Ama onu asıl belediye başkanı olduğu dönemde izleme fırsatım oldu. Tam anlamıyla bir ‘Atom Karınca’.

Memduh Büyükkılıç’ın bir özelliği de şehriyle bütünleşmesi. 90’lı yıllardan beri il başkanı, milletvekili, Melikgazi Belediye Başkanı ve nihayet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kayseri siyasetinin her aşamasında yer alan bir isim. Ama daha çok eserleriyle, hizmetleriyle ve çalışkanlığıyla öne çıkan bir belediye başkanı.

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Memduh Büyükkılıç’la meslektaşım Seda Tolmaç’la birlikte konuştuk. Erciyes’i, yeni turizm destinasyonu olan Soğanlı Vadisi’ni sorduk. Türkiye’yi Erciyes’te kayak keyfi yapmaya, Soğanlı Vadisi’ni keşfetmeye çağırdı. Söyleşinin sonunda ise eğitimle ilgili bir pencere açtı. Normalde bir belediye başkanının görevi değil ama Büyükkılıç’ın bir de davası var. O da Türkiye davası. Memduh Büyükkılıç, üniversitelerin Anadolu’ya yayılması, Anadolu’daki üniversitelerden ise bölgenin kültürüyle öğrenci yetiştirilmesini önemsiyor. Sizi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’la yaptığımız söyleşiyle başbaşa bırakmak istiyorum.

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ERCİYES’TE KAYAK KEYFİ

Erciyes artık sadece Erciyes Dağı olarak değil, bir kayak merkezi, spor merkezi olarak anılıyor. Bu yönde hazırlıklarınız, beklentileriniz nedir?

Erciyes uluslararası standartta, ödüller de almış olan bir kayak merkezi. Biz her geçen gün ihtiyaçlara cevap verme anlayışıyla oraya eklemeler yapıyoruz. Yatırımcılarımızı oraya yönlendiriyoruz. Ve şu anda da yatırımcılarımız adeta artık otel yeri arar konuma geldi. Doluluk oranları zaten sezonda yüzde 100 oluyor. Şehir merkezindeki oteller de aynı doluluk oranlarına erişiyor. Hatta Nevşehir-Kapadokya bölgesi yakın olduğu için kayak merkezimizde yer bulamayanlar orada kalmak suretiyle Kayserimize geliyorlar. Mehmet Özhaseki Bakanımıza teşekkür ediyoruz, böyle güzel bir projeyi hayata geçirdi ve şimdi biz de bunu Yüksek İrtifa Spor Merkezleri mantığı içerisinde yeni tesislerle donatınca talep de arttı. Zaten ulaşım sorunu yok, otoban gibi yollarımız. Yarım saatte havaalanından kayak merkezine rahatlıkla ulaşırsınız. Yine bir saatte İstanbul’dan Kayseri’ye gelip, 1.5-2 saat içerisinde kayak merkezinde kendiniz bulabilirsiniz.

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KIŞ TURİZMİNDEN 100 MİLYON EURO



- Kış turizminden elde edilen yıllık gelir nedir?

En az bir 100 milyon Euro yıllık gelir söz konusu oluyor. Bu ticarete yansıyor, ulaşıma yansıyor. Yurtiçinden, yurtdışından gelen misafirlerimiz oluyor. Pandemiye rağmen bir hareketlilik vardı.

ÇOCUKLARI KAYAĞA YÖNELTİYORUZ

Erciyes’te kaç tane kayak pistiniz var, uzunlukları ne kadar?

Kayak pistlerimiz birbirine geçmeli. 19 tane mekanik tesis var, telesiyej, gondol, teleferik gibi. Kayak pisti uzunluğu 130 kilometre. 40 civarında da pistimiz var. Bunların uzunlukları değişik. Otellere yakın olanı var ama sonuç itibariyle dört kapımız var. Hacılar kapı, Hisarcık kapı, Tekir kapı, Develi kapı diye. Bu kapılar dediğimiz bölgeden rahatlıkla pistlere ulaşıp gün boyunca kayabilirsiniz. Her profesyonelin özelliğine göre de kayak pistlerinin standardı var, çok yüksek olanı, dik olanı var, daha eğitici mantıkta olanı var. Çocuklarımız sürekli olarak oraya yönlendiriliyor, Spor A.Ş.’mizin kurs merkezleri var. Onlar vasıtası ile gerekli eğitim çalışmalarını da yapıyoruz. Kayak bilmeyen kalmasın projesiyle de bunu hayata geçiriyoruz. Uluslararası yarışmalar yine merkezimizde yapılıyor, ulusal çalışmalar eksik olmuyor.

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Kayak dışında başka aktiviteler söz konusu oluyor mu burada kalanlar için?

Burada kalanlar için otellerin kendi bünyesinde yaptıkları sosyal etkinlikler, değişik sanatçılar getirmek suretiyle özel sektör mantığında bir yaklaşım. Erciyes Dağı’nın yönetimi bize ait ama sonuç itibarıyla oradaki otellerin hizmetleri de kendilerine ait. Çok cıvıl cıvıl. Aralık ayı itibariyle kayaklar başlar, nisan ayının 15’ine kadar devam eder. Biz aynı zamanda kar olmadığı zaman 160 tane araçla kayak pistlerinde püskürtmeyle kar oluşturuyoruz. Yani hiç kimse geldim de Erciyes’te kayamadan gittim deme şansına sahip değil.

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Erciyes’te de spor sahaları da var, onlar ne için?

Spor sahalarımız ağırlıklı olarak futbol odaklı. Ama bisikletle ilgili yarışmalarda, yazın özellikle yurtiçi, yurtdışından gruplar gelir, kamplar yaparlar. Bu sene 20 futbol takımı kamp yaptı. Ulusal ve uluslararası bazda takımlar geliyor. Bu sene 6 tane daha saha yapıyoruz, talep yoğun olunca. Sıcak su konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Otellerin hem yaz hem kış hizmet vermesi, kayakla termalin bir arada olduğu bir ortam çok daha büyük avantaja dönüşüyor. Zaten Erciyes’in eteğindeki Kozaklı ya da Boğazköprü gibi bölgelerde biliyorsunuz kaplıcalar meşhur. Bunların hepsi Erciyes’ten kaynaklanan bir yaklaşım. Erciyes’imizde de sıcak su olduğu yönünde veriler mevcut.

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ÖĞRENCİLERE 40 MİLYONLUK BURS VERİYORUZ

“Öğrencilerimize özellikle ulaşımda en büyük desteği veriyoruz, çünkü çok önemsiyoruz. Bu yönde 140 binişlik aylık abonman bileti 155 TL’den 100 TL’ye indirdik. 1 bilet yaklaşık 70 kuruşa geliyor. Aynı zamanda aktarmadan da ücret almama koşuluyla böyle bir hizmet veriyoruz. Ayrıca ihtiyacı olan yavrularımızın da kartlarını biz yüklüyoruz. Üniversite öğrencilerimize bu sene 40 milyon TL karşılıksız burs veriyoruz.”

5 ÜNİVERSİTESİ OLAN GENÇ DOSTU BİR KENT

“Kayseri aynı zamanda bir üniversiteler şehri. Kayseri’den Turkovac aşısının çıktığını biliyorsunuz. Buradaki imkânlar çok şey üretir. Ben bunun sadece lafla olmayacağını düşünüyor, bunun için devletimizin özel bir proje üretmesi gerekiyor. Öğretim üyelerine destek verecek, öğrencilere cazip hale getirecek. Anadolu kültürü zengin bir kültür, bu Anadolu kültürü ile bezenmiş çocuklardan zarar gelmez. Sonucunda hem ülkesine, hem ailesine hem de kendisine faydalı olur. Benim de ülkem adına böyle bir kaygım var. ‘Ne yapabiliriz’ konusuna kafa yoralım diyorum.

78 BİN ÖĞRENCİ

Kayseri üniversite şehri, genç dostu bir şehir olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödüller aldık. Öyle olunca da biz buna yakışan ve içini dolduran yaklaşım sergiliyoruz. Öğrencilerimize fırsat veriyoruz. 5 tane üniversitemiz var. Yaklaşık 75 bin civarı üniversite öğrencisi var. 325 bin orta öğrenimde öğrencimiz var. Bu sene iki tane Türkiye birincisi Kayseri’den çıktı. LGS’de yüzde yüz yapan beş öğrencimiz çıktı. Eğitim altyapısını oluşturursanız elbette sonuçları verimli oluyor.”

Üniversite ve sanayi işbirliği konusunda ne tür çalışmalar yapılmakta?

“Hükümetimizin de politikası gereği, meslek okullarını ara eleman yetiştirme mantığında önemsiyoruz. Organize Sanayilerimizle, Serbest Bölgemizle üniversitelerin işbirliği yönünde de çalışmaları sürdürüyoruz.

Savunma sanayi ile ilgili de Kayseri’de inşallah yakında çok güzel gelişmeler var. TAİ ile işbirliği, ASPAT’la işbirliği halinde güzel çalışmalar var. Kayseri biliyorsunuz 1926 yılında uçak yapmış, ihraç etmiş bir şehir. Bu alanda Milli Savunma Bakanımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Şehrimize olan sevdası, yaklaşımı itibariyle o konuda sanayicilerle devletimizin kuruluşlarını buluşturmak suretiyle çalışmalarımız var.”

100 ALANDA MESLEK KURSU

Gençlerle ilgili başka hangi çalışmalarınız var?

Gençlerle ilgili malum KAYMEK meslek edindirme kurslarımızın bünyesinde 100 çeşit kurs var. Amacımız hem gençlerin meslek edinmelerini sağlamak, bütçelerine katkı sağlamak hem de onların deneyiminden, birikiminden istifade etmek. Onların ürettiklerini de e-ticaret üzerinden pazarlıyoruz.

Ayrıca kentimizdeki gençlere yönelik olarak çamaşır yıkamadan tutun da su faturalarının yarısını ödemeye, burs vermekten ulaşımda desteğe kadar gerekli çalışmaları yapıyoruz.

BREZİLYA’DAN BİLE GELEN VAR

Kaç ülkeden charter seferleri var?

Rusya ve daha önce Ukrayna ön plandaydı. Polonya, Çekya, Belarus gibi Orta Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak geliyorlar. Zaman zaman ben takılırım, Brezilya’dan, Arjantin’den gelen var, niye böyle ilgi gösteriyorsunuz diye. Fiyatları ve pistleri çok uygun diyorlar. Standartları yüksek bir kayak merkezi diyorlar. Bir de burada Soğanlı Vadisi’nde Aziz George Kilisesi var. Onu da Soğanlı Vadisi’nde önemsiyorlar. İngiltere’den, Rusya’dan, Hindistan’dan da gelenler var. Kapadokya ile bütünleşik çalışınca çok daha verimli. Mesela dört gün burada kalıyor, üç gün orada kalıyor. Hem Kapadokya’yı görmüş oluyor hem de kayak merkezinden yararlanmış oluyor. Tur operatörlerinin yaptığı güzel çalışmalar var. Şu anda çok iyi bir noktadayız.

YATIRIM BİZİM İŞİMİZ

Bütçeden yatırıma ayrılan paya dair neler söylersiniz?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımdan yatırıma koşar, mazeret üretmez hizmet üretir. Şu anda 30 büyükşehir içinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak Kayseri ön plana çıkıyor. Kayseri’mizin insanlarını kolay kolay memnun edemezsiniz. Bizde popülist politika olmaz, bizde yandaş politikası olmaz. Biz halkımızın tamamını kucaklayan bir yaklaşım sergileriz. Malum İpekyolu güzergâhındayız. Ticaretin ve endüstrinin merkeziyiz. Dört tane Organize Sanayimiz var. Teknoparkımız var. 1800 civarı fabrikamız var. 4 milyar dolarlık ihracatımızı daha da artıracağız. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz Kayseri’den. Kreatif zekaya sahip olan insanların yoğun olduğu bir şehir.

TARIMA DESTEK

· Tarımda yem bitkileri, buğday, nohut, fasulye gibi türleri vatandaşımıza hibe olarak veriyoruz. Gübre desteği de sağlıyoruz.

· Ayçiçeği, kabak çekirdeği konusunda Kayseri iyi bir noktada. Alternatif ürünler de dağıtıyoruz. Mesela aspir tohumu. Ayçiçek yağının daha kalitelisi diyebiliriz. Aspir tohumundan çıkanlar antioksidan olarak biliniyor. Daha önce kimse yüzüne bakmazken, şimdi 5 litresi 250, 350 TL.

GLUTENSİZ KAFE

· Gacer buğdayı üzerinde çalışmalarımız var. Bu da glütenden fakir olan bir buğday çeşidi. Neredeyse glüten alerjisi olanların bile kısmen yiyebileceği boyutta.

· Glutensiz Kafe’miz de var bu arada. Büyükşehir Belediyesi olarak çölyak hastalığı olanların rahatlıkla yemek yiyebileceği bir kafe Malum çölyak hastaları çok zorlanıyor.

HIZLI TREN HEYECANI

Kayseri’ye hızlı tren çalışmaları ne aşamada?

Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri’ye teşriflerinde Hızlı tren konusunda temel atıldı. 142 kilometrelik bir proje hayata geçirilecek.

Tramvay hattında da konforu arttırıcı, daha standardı yüksek hizmet gayretindeyiz. Malum 5 üniversitesi olan bölge. 2023’te inşallah yeni hatlarımız da faaliyete girmiş olacak. 12 tane körüklü, 18 metrelik otobüs aldık. Hem çevreci bir yaklaşım sergiliyoruz, hem de bu araçlarımızın sayısını arttırarak daha konforlu bir yolculuk hedefliyoruz.

SOĞANLI GÖRKEMLİ BİR VADİ

Soğanlı Vadisi’yle ilgili çalışmalarınız vardı. OFF-ROAD yarışmaları oldu. Yeni şampiyonalar düşünüyor musunuz? Orayı turizmde ayrı bir destinasyona mı dönüştürüyorsunuz?

Soğanlı Vadisi, gerçekten balona binip yukarıya çıktığınızda görseliyle insanı adeta ürpertiyor. Görkemli de bir vadi aynı zamanda. Erdemli bölgesi var. Orada değişik inançların temsilcilerin yaptırdığı kiliseler var. Kaya kiliseleri var. Biz orada hem çevre düzenlemesi, hem yollarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir de balon turizminin doğasına uygun koşulları için fiziki çalışmaları yaptık. Şu anda doluyor, taşıyor. Neredeyse kapasite itibariyle ihtiyaca cevap veremeyecek hale geldi. Hafta sonları özellikle çok yoğun talep söz konusu.

Aynı zamanda balonla çıktığınızda Sultan Sazlığı yanı başınızda. Malum Ala Dağlar Yahyalı bölgesinde, Kapuzbaşı Şelalesi o tarafta. Geçenlerde OFF-ROAD çalışmaları yapıldı. Çok büyük bir katılım oldu. Görsel olarak insanları cezbedecek hale getirme açısından da iyi bir noktadayız.

BALON TURİZMİ SEVİLDİ HERHALDE BÖLGEDE...

Balon turizmi çok rağbet görüyor. Her gün 6,7 balon rahatlıkla kalkıyor. Hafta sonları talep biraz daha fazla oluyor.

KAYSERİLİLER ATOM KARINCA DİYOR

Kayserililer size ‘Atom Karınca’ diyor...

Aktif siyasete 1993’te Refah Partisi İl Başkanı olarak başladım. 1995 yılında KAYSERİ Milletvekili seçildim. 1999 yılında ise Fazilet Partisi’nden Melikgazi Belediye Başkanı oldum. 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti’mizden belediye başkanı seçilerek görev aldım. 2019’da yine AK Parti’mizden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kadirşinaş halkımıza hizmet vermeye devam ediyorum.

Hizmet kervanımız, ‘atom karınca’ unvanımız devam ediyor. A’dan Z’ye ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı projeler ve hizmetlerimizle hem sosyal hem de gönül belediyeciliğine imza attık.