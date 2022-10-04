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Erciş’teki 11 basamaklı Urartu limanı su altından görüntülendi

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#Van#Erciş#Liman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 15:05

Van'ın Erciş ilçesinde Urartular dönemine ait kalenin alt kısmında ortaya çıkan limanla ilgili araştırmalar sürüyor.

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Van Gölü'nde yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan 11 basamaklı Urartu limanının bulunduğu bölgede Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, tarihi yapının su altından da görüntülenerek kayıt altına alınması için dalış yaptı.

Erciş’teki 11 basamaklı Urartu limanı su altından görüntülendi

Dalış esnasında limanın su altında kalan kısımlarında 14 metre derinliklerde kale taşları, liman duvarı ve 5 metre derinlikle kayaya oyulmuş pencere ve mikrobiyalitlere rastlandı.

Erciş’teki 11 basamaklı Urartu limanı su altından görüntülendi

Açıklamalarda bulunan Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Adem Tekin, geçtiğimiz günlerde Erciş ilçesinde Urartu limanı bulunduğunu belirterek, “Limanın gün yüzüne çıkarılması ve su altında da keşfini yapmak için dalış gerçekleştirdik. Bu yaptığım dalışlarda Urartu limanının olduğunu destekleyen deniz vasıtalarının su kesimine yanaşmasına uygun taş yapısının olduğunu birebir gördüm. Aynı zamanda Urartu Kalesi ve Urartu kalıntılarının bulunmuş olduğu kale taşlarının su altının birçok yerinde olduğunu gördüm. Bütün dalış severleri Van Gölü’nün gizemli su altını keşfetmek için Erciş ilçesine davet ediyorum” dedi.

Erciş’teki 11 basamaklı Urartu limanı su altından görüntülendi

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Erciş’teki 11 basamaklı Urartu limanı su altından görüntülendi

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#Van#Erciş#Liman

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