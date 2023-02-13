Enkazdan çıktı ilk sözleri bu oldu: Beni hamama götürün

Haberin Devamı

Hatay’da depremin 147. saatinde, Yumak Mahallesi’nde çöken 7 katlı apartmanın enkazı altında kalan 11 yaşındaki Cudi isimli kız çocuğu ve anneannesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Antalya Kepez Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile madencilerin ortak çalışmasıyla sağ çıkarıldı. Ekipler kurtarma sırasında “Canımız Cudi, gel bakalım” diyerek kız çocuğuna moral verdi. Cudi enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından büyük bir dikkatle sedyeye alındı. Cudi bu sırada, “Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün” dedi. Sedye ile ambulansa alınırken ise “Su verecek misiniz?” diye sordu. Cudi, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, Cudi’nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Haberin Devamı

BİR AİLE HAYATA TUTUNDU: 136. SAAT

Kahramanmaraş’a giden Bursa Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın enkazında yürüttükleri dinleme çalışmasında, enkaz altından ses geldiğini tespit etti.

Ekipler, önce 17 yaşındaki Ensar Taşan’a ulaştı. Depremden 138 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ensar’ı sedyeye alarak ilk müdahalesini yapan ekipler, “Harikasın Ensar. Adın çok güzel” diyerek ona moral verdi. Ensar ise ekiplere, “Sen harikasın ağabey, estağfurullah” diye yanıt verdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ensar’ın, “Anneme bakar mısınız ne olur” diyerek yardım istediği annesi Yasemin ile babası Celal Taşan da ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. (DHA)

152. SAAT: JANDARMA KURTARDI

Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, 152 saat sonra Alitaş Mahallesi’ndeki Mercan Apartmanı enkazından aynı aileden Rabia (30) ile Elif Kırmızı’yı (26) sağ olarak çıkardı. 2 kadın hastaneye kaldırılırken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)





Haberin Devamı

153. SAAT: HAYATA BAĞLAYAN SES

Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Konutları’nda enkaz altında kalan ve ses veren Rabia Kalçın’ı (28) kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Rabia’yı enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekiplerin ilk müdahalesini enkaz alanında yaptığı Rabia, hastaneye kaldırıldı. (DHA)

Hatay’da Konak Apartmanı’nın enkazından dün sabah, 150’nci saatte 5 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak çıkardı. Kütahya Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan kız çocuğu, ambulansa konulup götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurtarılan kız çocuğunun sedye ile ambulansa taşındığı anı, Twitter hesabından paylaşarak, “Umut hep var” dedi. (DHA)

Haberin Devamı