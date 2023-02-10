Enkazdan çıkan düğün albümü yürekleri dağladı

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​326 binanın yıkıldığı, 877 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 300 kişinin de yaralandığı Osmaniye'de hem arama kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Eser Mahallesi'nde yerle bir olan 10 katlı Çomu Plaza'da onlarca insanın cansız bedeni çıkarıldı. Enkazda başka kimse kalmadığı saptanınca arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Ardından da enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Aynı bölgede termal cihazlarla ısı saptanan enkazda da hummalı bir çalışma yapılıyor. Fransız ekiplerin de katıldığı çalışmalar sırasında enkazdan çıkartılan düğün albümleri, kitap ve oyuncaklar ise görenlerin yüreğini burktu. Eşyalar bahçede öbek öbek toplanıp, aile yakınları tarafından alınması bekleniyor.

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