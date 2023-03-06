Enkazdan çıkan atık tam 200 milyon ton! 70 bin futbol sahası büyüklüğünde...

Haberin Devamı

40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında pek çok uluslararası kuruluş kendi uzmanlık alanlarına göre Türkiye’ye yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyor. Onlardan biri “Türkiye her zaman çok cömert bir ülke oldu. Şimdi Türkiye’nin yanında olma zamanı” diyen Birleşmiş Milletler bünyesindeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, UNDP.

UNDP’nin öncelikleri arasında su atık yönetimi, hijyen, enkazdan çıkan atıkların yönetimi ve deprem bölgesinde hem Türklere hem de mültecilere iş imkanı sağlanması gibi başlıklar var. Yaptıkları hasar tespit çalışmaları ve belirledikleri ihtiyaçlar uluslararası toplumun bu süreçte Türkiye’ye yapacağı maddi yardımlara şekil vermesi açısından önemli.

Haberin Devamı

"ÇEVRE BAKANLIĞI’YLA ÇALIŞIYORUZ"

Hürriyet’e konuşan UNDP Türkiye temsilcisi Louisa Vinton, özellikle enkaz atıklarının yönetimi konusuna dikkat çekti. Vinton, “Bizim tespitlerimize göre ağırlık olarak 200 milyon ton atık var. 70 bin futbol sahası, Manhattan’ın iki katı büyüklüğünde bir enkaz. Daha önceki tecrübelerimizden aldığımız ders, bunun tamamı geri dönüştürülebilir ama zaman ve planlama gerektiriyor. Kesinlikle kurumuş dere yatakları gibi yerlere atılmaması gerekiyor çünkü o zaman da sel taşkını gibi yeni afetleri beraberinde getirebilir. Çevre Bakanlığı ile çok yakın çalışıyoruz bu konuda. Yaklaşık iki yılda bu enkaz kaldırılıp yönetilebilir ama bunun için çalışacak kamyon sayısına, organizasyona ve planlamaya göre bu değişebilir. Biz UNDP olarak atık yönetimi konusunda 113.5 milyon dolar fon talebinde bulunduk” dedi. Vinton’a göre bir diğer acil ve önemli alan ise atık su yönetimi ve hijyen sağlanması. Vinton şöyle devam etti:

“Bütçemizin bir bölümünü acil atık su yönetimi ve hijyen malzemelerinin tedariki için kullanacağız. Mobil tuvaletler de istemiştik ama uygun temizlik yapılmazsa bunların daha büyük sorunlara yol açabileceğini gördük. Bir çok insan temiz su kaynağına ulaşamıyor, duş alamıyor, çamaşır yıkayamıyor. Bu doğrultuda Hatay’a bazı destek malzemeleri gönderdik. Mevcut fonlarımızı depremzedelerin acil ihtiyaçlarına yönlendirmek için de çalışma yapıyoruz.”

Haberin Devamı

ÇAĞRIDA BULUNDU

İlk hasar tespitlerinin ardından Birleşmiş Milletler Türkiye’ye destek amaçlı acil talepte bulundu. Ancak alınan ilk bilgilere göre henüz beklenen oranda maddi katkı taahhüdü gelmedi. Vinton uluslararası camiaya çağrı yaptı ve “İnsanlar Türkiye’yi gelişmiş, üst sıralarda bir ülke diye görüyor ve bu yüzden “Türkiye çok büyük bir ülke halleder” diye bakabilir. O yüzden başından beri bunun çok büyük bir afet olduğuna vurgu yapıyoruz. Ülkenin yaşadığı en büyük felaketlerden biri. Kayıp çok büyük. Türkiye en başından beri mülteciler konusunda çok büyük bir cömertlik yaptı, şimdi o yüzden artık dünyanın Türkiye’ye bunun karşılığını verme zamanı. İhtiyaç çok büyük. Biz BM olarak Türkiye’nin gösterdiği cömertliğin şimdi Türkiye’ye gösterilmesi gerektiğini söylüyoruz. Donörler Konferansı bunun görüleceği bir yer olacak” diye konuştu.