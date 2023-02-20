Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Enkazdaki yuvadan ayrılmayan güvercinlerin, yavrularının öldüğü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Güvercin#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 13:21

Hatay'da çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, uçarak enkazdaki yuvasına giren güvercinleri çıkardı. Yuvada ölen yavru güvercinler de bulundukları yerden alındı.

Haberin Devamı

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin ilk gününden itibaren Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sona gelindiği günlerde, enkaz üzerinde uçup, ardından içine giren güvercin, ekiplerin dikkatini çekti. Enkaz arasındaki boşluktan giren ekipler de güvercini yuvasında buldu. Yuvanın üzerine düşen beton bloğu kaldıran ekipler ölmüş güvercin yavrularını ve bir diğer güvercini de enkazdan çıkardı. Ekipler iki güvercini de sahibine teslim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güvercin#Deprem#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

#Deprem
Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem
Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

#Hatay