Enkazdaki yuvadan ayrılmayan güvercinlerin, yavrularının öldüğü ortaya çıktı

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Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin ilk gününden itibaren Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sona gelindiği günlerde, enkaz üzerinde uçup, ardından içine giren güvercin, ekiplerin dikkatini çekti. Enkaz arasındaki boşluktan giren ekipler de güvercini yuvasında buldu. Yuvanın üzerine düşen beton bloğu kaldıran ekipler ölmüş güvercin yavrularını ve bir diğer güvercini de enkazdan çıkardı. Ekipler iki güvercini de sahibine teslim etti.