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Enkaz altında kalan 4 kişilik aile, tırnaklarıyla kazıdıkları delikten sağ çıktı

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#Hatay#Deprem#Depremzede
Enkaz altında kalan 4 kişilik aile, tırnaklarıyla kazıdıkları delikten sağ çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 10:19

Hatay'da 4 katlı binanın enkazında kalan 4 kişilik aile, buldukları deliği tırnakları ile genişlenip, kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Yaklaşık 4 saatte enkazdan çıktıklarını belirten Adnan Turunç (58), "Telefonun ışığıyla enkazda çevremize bakmaya başladık. Bir delik olduğunu fark ettik. Önümüzdeki molozları temizliye temizleye deliğe ulaştık. Molozlarla vura vura, tırnaklarımızla deliği genişlettik" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Adnan Turunç ile eşi Gülcan (47) ve çocukları Selen (24) ile Barancan Turunç'un (16) oturduğu 4 katlı bina yıkıldı. 1'inci katta oturan aile, enkaz altında kaldı. Cep telefonu feneriyle çıkış arayan aile, bir delik fark edince tırnakları ve elleri ile burayı genişletti. 4 kişilik aile, 4 saat sonra kendi imkanları ile enkazdan kurtuldu. Bir köye sığınıp, ardından AFAD koordinesinde Denizli'ye getirilen aile, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Depremde 20'den fazla akrabasını kaybeden Adnan Turunç, "Deprem sırasında çocuklarım salonda, biz de yatak odasındaydık. Çocuklarım korkup, yanımıza geldiler. Birbirimize sarılıp, depremin bitmesini bekledik. O anda ev başımıza yıkıldı. Deprem durdu. Kızım en altta, oğlum üzerinde, ben de 2 çocuğumun üzerindeydim. Nefes alamıyorduk. Sonra eşimin cep telefonu çaldı. Telefonu bulup, fenerini açtı. Bizim üst üste olduğumuzu görünce kızımı biraz çekti, sonra oğlumu çekti. Rahat nefes almaya başladık. Bağırdık ama kimsenin sesi çıkmıyordu. Telefonun ışığıyla enkazda çevremize bakmaya başladık. Bir delik olduğunu fark ettik. Önümüzdeki molozları temizleye temizleye deliğe ulaştık. Molozlarla vura vura, tırnaklarımızla deliği genişlettik ve yaklaşık 4 saat sonra sağ çıkmayı başardık. Ancak dışarıda yağmur ve soğuk vardı. Üzerlerimizde pijama vardı, yağmur altında kaldık. Sonra AFAD yardımcı oldu, Denizli'ye geldik. Sağlık sorunlarımızı halledip, iş arayacağız. Hayatımıza devam etmek zorundayız" dedi.

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Enkaz altında kalan 4 kişilik aile, tırnaklarıyla kazıdıkları delikten sağ çıktı

'BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI NE OLACAK'

Başından yaralanan ve sol kolu kırılan lise öğrencisi Barancan Turunç ise "Bütün hayatımız enkaz altında kaldı, yeni bir hayat kurmamız gerekiyor. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Enkaz altındayken zaman geçmiyordu ve acı çekiyordum. Enkaz altındayken bile derdim Beşiktaş'tı. Babama 'Beşiktaş'ın maçları ne olacak? Bundan sonra maçları nasıl izleyeceğiz?' diye soruyordum" diye konuştu.

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#Hatay#Deprem#Depremzede

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