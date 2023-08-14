Engin Özkoç: CHP doğum sancısı süreci yaşıyor

Haberin Devamı

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Engin Özkoç, CHP’deki değişim tartışmaları ile büyük yarışa sahne olan kurultay sürecine ilişkin Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

REKABET VE DEĞİŞİM TALEBİ VAR

“Kongre süreçlerimizi, demokratik, adil ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Rekabet var, değişim talebi var, siyaset inşası için çaba var. Türkiye’de başka hiçbir partide tabanı siyasete çeken, böyle işleyen bir demokratik süreç göremezsiniz. İlk hafta 153 ilçede seçim yapıldı, 10 Eylül’e kadar 973 ilçenin tamamında seçim yapılacak. Ardından da bir ay sürecek il kurultayları yapılıp, büyük kurultay aşamasına geçilecek. Türkiye’de doğrusu yanlışı, eksiği fazlasıyla demokrasinin teminatı CHP’dir. Amacımız halkın temsilini, demokrasiyi en etkin şekilde partimizde ve ülkemizde sağlayabilmek.

Haberin Devamı

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR’E MÜFETTİŞ

Halkımızdan ve parti örgütlerimizden gelen eleştiriler ve beklentiler, kongre süreçlerimizde şekilleniyor. Bu süreçte Genel Merkez olarak, eski ve yeni milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan 30 denetmeni görevlendirdik. İstanbul, İzmir, Ankara hariç 78 ilde denetimler tamamlandı, 3 büyükşehirde de önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm il ve ilçelerde örgütlerin görüşleri, önerileri, eleştirilerini toparladık. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığında komisyon tüzük değişikliği üzerine çalışıyor. CHP bir doğum sancısı süreci yaşıyor. Kurultayda yeni bir yönetim anlayışı ortaya çıkacak. Partimizin anayasası olan tüzüğümüzde katılım ve demokrasiyi güçlendirecek, yönetim iradesini pekiştirecek çok ciddi değişikler yapacağız.”

KAVGA DEĞİL YÜZLEŞME

ÖZKOÇ, “Biz köklü bir çalışma içindeyken bazı medya kanallarında CHP’de kavga hikâyesi işleniyor. Burada bir kavga yok. Hesaplaşma, yüzleşme, dönüştürme süreci işliyor, demokrasi işliyor. Örgütlerimizde kimsenin Kılıçdaroğlucu, İmamoğlucu gibi bir hikâyesi yok. Hepimizin derdi yerelden merkeze doğru halkın iktidarını yaratmak.”