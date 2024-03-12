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Engellilerle iftarda buluÅŸtu... â€˜Engelsiz Ä°stanbulâ€™ vaadi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AK Parti#Murat Kurum#Ä°ftar
Engellilerle iftarda buluÅŸtu... â€˜Engelsiz Ä°stanbulâ€™ vaadi
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, ramazan ayÄ±nÄ±n ilk iftarÄ±nÄ± engelli vatandaÅŸlarla birlikte yaptÄ±.

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BeyoÄŸluâ€™ndaki HaskÃ¶y KÃ¼ltÃ¼r Sanat ve GÃ¶steri Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenen iftar yemeÄŸi programÄ±nda Kurumâ€™a, BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±z da eÅŸlik etti.

Ä°ftar Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ramazanÄ±n Ã¶nemine vurgu yapan Kurum, â€˜â€™Ramazan, merhametin adÄ±dÄ±r. MÃ¼barek ramazan ayÄ±nda da insanlÄ±ÄŸÄ±n kalbi Gazzeâ€™de. Ä°stiyoruz ki Gazze, insanlÄ±ÄŸÄ±n acÄ±sÄ± deÄŸil umudu olsun, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lar son bulsun. Ramazanâ€™Ä±n tÃ¼m dÃ¼nya mazlumlarÄ±na barÄ±ÅŸ, huzur getirmesini diliyorumâ€™â€™ dedi.

merdivenler Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor

Engelli vatandaÅŸlara seslenerek engelsiz Ä°stanbul iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kurum, â€˜â€™KullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z asansÃ¶rler, engelli rampalarÄ±, yÃ¼rÃ¼yen merdivenler Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Biz sizlere, uÄŸraÅŸtÄ±ran deÄŸil ulaÅŸtÄ±ran Ä°stanbul vaad ediyoruz. 1 Nisanâ€™dan itibaren engelsiz seferberlik ilan edeceÄŸiz. 10 yeni engelsiz yaÅŸam merkezi, 2 otizm merkezi inÅŸa edeceÄŸiz. Engelli kardeÅŸlerimizin her anÄ±nda yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸizâ€™â€™ ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â
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#AK Parti#Murat Kurum#Ä°ftar

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