Engelli eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis istemi

Olay, geçen yıl 24 Eylül'de, Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan 11 yaşındaki Y.B., aynı odada kaldığı annesi yüzde 70 ortopedik engelli İnan Berak'ı göremeyince salona bakmak istedi; ancak odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, elbise askısıyla kapıyı açınca annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Y.B., yan evdeki anneannesine haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yerinden bıçaklandığı belirlenen İnan Berak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, kapının zorlanmadan açıldığını, evdeki televizyonun ise verandanın altına bırakıldığını belirledi. Ekipler, İnan Berak'ın eşi Mehmet Berak ile kardeşi emekli infaz koruma memuru H.B.'yi gözaltına altı. Mehmet Berak ve kardeşi H.B., sevk edildiği Antalya 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. H.B., tutukluluğa itirazın ardından 3 ay sonra tahliye edildi.

Cinayete ilişkin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın delil yetersizliğinden 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle değil, 'eşe karşı kasten öldürmek'ten ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.