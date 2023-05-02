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Engelli durak çalışanını 'taksi yok' diye darbetti

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#Darp#Taksi#Engelli
Engelli durak çalışanını taksi yok diye darbetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 13:33

Ankara'nın Mamak ilçesinde, H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) darbetti. Olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

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Olay, dün saat 00.15 sıralarında Bahçelerüstü Mahallesi Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Taksi istek çağrılarına bakan bedensel engelli O.E., telefonla taksi isteyen H.K.'ye araç olmadığını söyledi. Duruma sinirlenen H.K., telefonda yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek O.E.'yi darbetti.

Engelli durak çalışanını taksi yok diye darbetti

Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan olayda, H.K., O.E.'yi dakikalarca darbettikten sonra duraktan ayrıldı. O.E. ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan O.E. tedaviye alındı. Polis ekipleri, H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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#Darp#Taksi#Engelli

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