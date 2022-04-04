Engelli çocuk fırından evine dönerken saldırıya uğradı

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Edinilen bilgilere göre, Kap Cami Mahallesi Esensoy Parkı yakınlarında aldığı ekmeği evine götürmeye çalışan Muhammed Umut E. (13), kendisinden büyük ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı.

Darp neticesi yüzünden yaralanan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaralanan çocuğu ekip aracına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerine gelen Muhammed Umut E’nin ailesi, davacı ve şikayetçi olmadıklarını söyleyerek çocuklarını alarak evin yolunu tuttu.