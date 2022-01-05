'Enflasyondaki köpüğü süratle alacağız'

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KRİTİK YOL AYRIMLARI

“Bir yıl sonra bugünlerde 2023’e nasıl ulaştığımızı, 2023 seçimlerini nasıl organize edeceğimizi konuşacağız. Yaşadığımız coğrafyada her ayımız, yılımız zorlu bir mücadeleyle geçmiştir.

Bu süreçte kimi zaman kritik yol ayrımlarıyla karşı karşıya geldiğimiz de olmuştur. Yaşadığımız şu dönemin de kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyet döneminde defalarca yaşadığımız bir senaryo tekrar üzerimizde denenmek isteniyor.

BÜYÜK ATILIMLAR

Çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak adımları atıyoruz. Yaşanan her hadisenin gerisinde bu kavga vardır. Her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Elbette sıkıntılar yaşadık, bedeller ödedik. Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve onu takip eden ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. İhracatta 2021’i açıkladık, 225 milyar doların üzerinde tamamlamış, doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir.

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EN ZORU GERİDE KALDI

Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlardaki yükseliş gibi hadiseleri dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da, bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir paketi ile köpüğü almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. En zoru geride bıraktık. Bundan sonra hedeflerimizin karşılığını alma, milletimize hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararlılığımızı savunun.

MUHTARIMLA TOPLANACAĞIM

Milletten umudunu kesen muhalefet her yola başvuruyor. Yalanın bini bir para. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara makul çözüm sunmak yerine, halkımızı kutuplaştırmakta, hatta yabancı büyükelçilere şikâyet dilekçesi yazmakta buluyorlar. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı, şehit yakınlarımıza küfürler savururken, ittifakın diğer ortağı ise toplumumuzun bir kesimini tehdit ediyor. CHP’nin tehditlerinden payını almayan kalmadı. Ağzını her açtığında muhtarlarımızdan öğretmenlerimize herkese tehditler savuruyor. Bay Kemal 2 bin civarında muhtarımla burada bir arada olacağım. Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş göstereceğim.

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SİYASİ EŞKIYALIK

Son günlerde gemi iyice azıya aldılar. Öyle ki işi devlet kurumlarını basmaya kadar götürdüler. Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yapmak varken, bunlar siyasi eşkıyalık yapmaya özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı birbirine karıştırır oldular. Baktılar tehdit dili işe yaramıyor, kimse bunlardan çekinmiyor, şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, tarihine, medeniyet değerlerine hakaret etmeye başladılar. Güya helalleşme diye çıktıkları yolculukta, az gittiler uz gittiler dere tepe düz gittiler, sonuçta yine tek parti faşizmine geri döndüler.

ASIL GERİCİ SENİN GİBİLER

(CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik sözleri) Geçenlerde Bay Kemal’in yardımcısı çıkmış güya Diyanet’in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hakaretlerini Ortaçağ zihniyeti hezeyanıyla doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Dinini, diyanetini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin b’sini fiziğin f’sini matematiğin m’sini bilmiyormuş. Neymiş... Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değil, çağdışıymış. Bre gafil asıl çağdışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl arkaik, gerici olan Ortaçağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi, meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır.”

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KILIÇDAROĞLU’NA: BU SKANDALI GEÇİŞTİREMEZ

Erdoğan konuşmasında CHP’ye ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklendi: “CHP Genel Başkanı’na soruyorum, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Çocuklarımızın Kuran’ı, Peygamber Efendimizin örnek hayatını öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? İslam tarihinin en parlak dönemlerini batılıların kendilerini tarif için kullandığı Ortaçağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz?

ÖZÜR DİLEMELİDİR

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Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerlerimizi aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Artık cambazlığı bırakın, sahtekarlığı bırakın yeri geldiği zaman Peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur’an’a sahip çıkacaksınız yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksın. Açık ve net söylüyorum, CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz.

CHP Genel Başkanı başta Ortaçağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve Diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP’ye de sandıkta gereken dersi Allah’ın izniyle verecektir.”

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ÇİFTÇİLERE KİRA İNDİRİMİ

“Hazine'ye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu alanları ecri misil bedellerinin yarısına kiralanabileceğini söylemiştik. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin artış bedelini yüzde 22’den yüzde 9’a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir.”