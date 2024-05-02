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Enerji Bakanlığı’nın İliç tespitleri: İşçilerin tamamı uzaklaştırılmalıydı

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#TBMM#Enerji Bakanlığı#İliç
Enerji Bakanlığı’nın İliç tespitleri: İşçilerin tamamı uzaklaştırılmalıydı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

TBMM İliç Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İliç’te belirlenen tespitleri sıraladı.

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Tancan, “Jeoradar verilerinde yapılan incelemelere göre yığın liçteki yer değiştirme hareketlerinin kazadan yaklaşık üç ay evvel artış yönünde bir eğilim gösterdiğini ve kaza gününe kadar da artarak devam ettiğini açıkça görüyoruz. 30 Kasım’da hareketlilik başlıyor, zaten en son kazanın olduğu saatte maksimum noktaya ulaşıyor” dedi. Tancan, sunumunda özetle şunları kaydetti:

“Birçok işçimiz sahada yukarıda çatlakları görüyorlar, bunu gördükleri halde çalışanların ve iş makinelerinin tamamını... Yani bir kısmını uzaklaştırıyorlar, onu söyleyeyim. Normalde 40’a yakın işçimizin oradan uzaklaştırıldığı bilgisi var bizde.”

8 TON ALTIN VAR

Bakan Yardımcısı Tancan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın “Bu taşınan yığın liç malzemesinden yine altın elde etmek için işlem yapılacak mı?” sorusuna da “Yani o tartışılıyor, şimdilik benim bildiğim yok, aslında altın var bunun içerisinde. 8 ton falan altın tahminen” yanıtını verdi.

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#TBMM#Enerji Bakanlığı#İliç

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