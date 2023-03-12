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Endonezya’da Merapi Yanardağı faaliyete geçti

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#Endonezya#Merapi Yanardağı#Turizm
Endonezya’da Merapi Yanardağı faaliyete geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

Pasifik Ateş Çemberi içinde bulunan Endonezya’daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağ 7 kilometrelik bir alana kül ve duman püskürtürken, bir buçuk kilometrelik bir alanda ise lav akışı görüldüğü bildirildi.

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Endonezya’daki 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında yerel saatle öğlen 12 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ülkenin afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, sıcak kül bulutlarının yanardağ çevresinde 7 kilometreye yayıldığı, dağın zirvesinden ise 3 kilometre yükseğe ulaştığı bildirildi. Bölgede yaşayanlara lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edilirken, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

EN AKTİFLERDEN BİRİ

Yanardağdaki patlamaların devam etmesi ve dumanların daha geniş bir alana yayılması halinde bölgedeki yerleşim yerlerinin tahliye edileceği bildirildi. Merapi Yanardağı gezegendeki en aktif yanardağlardan biri. Yanardağın 1930’daki patlaması sonucu 1300’den fazla insan hayatını kaybetmişti. 1994’teki başka bir patlamada 60, 2010 yılında ise 350’den fazla insan ölmüştü.

 

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#Endonezya#Merapi Yanardağı#Turizm

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