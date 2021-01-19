En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamaları
Son depremler ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Sarsıntıların ardından vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. En son nerede deprem olduğu ile ilgili yapılan açıklamada, Kuşadası Körfezi’nde sarsıntı meydana geldiği duyuruldu. İşte gerçekleşen son depremler
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, büyüklüğü ve derinliği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılıyor. 19 Ocak’ta saat 08:03’te Kuşadası Körfezi’nde 2.3 büyüklüğünde, saat 07:53’te Ege Denizi’nde 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU?
19 Ocak’ta saat 08:03’te Kuşadası Körfezi’nde 2.3 büyüklüğünde, saat 07:53’te Ege Denizi’nde 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.19 08:03:08 37.7658 27.0868 14.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.19 07:53:57 39.5682 25.1652 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.19 07:45:38 37.0605 29.0772 12.2 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.19 06:11:31 37.6205 27.1147 11.8 -.- 1.7 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2021.01.19 06:01:46 37.0682 29.0767 6.6 -.- 2.5 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.19 05:05:05 36.8067 26.3698 137.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.19 04:52:26 40.6392 32.8362 3.4 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2021.01.19 04:47:54 38.4347 39.2393 2.5 -.- 1.5 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.19 04:38:32 37.8708 29.2297 7.0 -.- 1.5 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2021.01.19 03:51:18 37.0453 29.1082 13.5 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.19 03:48:48 37.1133 29.0158 6.8 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.19 03:41:07 37.0697 29.0732 1.6 -.- 4.1 4.1 YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.01.19 03:17:05 40.8097 28.9605 13.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.01.19 03:08:19 40.8108 28.9492 13.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.01.19 02:17:34 40.4223 28.8518 5.7 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.01.19 02:02:22 38.4488 39.2602 3.8 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.01.19 01:57:00 37.8555 26.7733 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.19 01:39:33 37.0093 27.4122 12.4 -.- 1.1 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.19 01:17:56 37.5810 27.3058 7.3 -.- 1.3 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN) İlksel
2021.01.19 00:46:37 38.2688 38.7593 10.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.01.19 00:16:53 35.4568 27.1923 26.7 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
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