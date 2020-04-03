En son nerede deprem oldu? 3 Nisan 2020 Kandilli en son depremler listesi
Günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konulardan biri de depremle oldu. Farklı büyüklüklerde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi üzerinden büyüklük ve farklı bilgilerle birlikte vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, en son nerede deprem oldu?
Dün gece Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23:23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından özellikle o bölge ve yakın çevresinde deprem araştırmaları hız kazandı. İşte, 3 Nisan 2020 Kandilli en son depremler listesi...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.03 06:17:22 38.3513 38.9163 6.2 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.03 06:15:35 38.9642 27.8507 10.1 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 06:02:08 38.9340 27.8970 9.1 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 05:53:44 39.0947 27.8113 7.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.03 05:37:05 38.3832 39.2182 9.2 -.- 0.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:44:44 38.3780 39.1120 7.8 -.- 1.5 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:43:21 38.4525 44.1317 11.3 -.- 2.0 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel
2020.04.03 04:42:28 38.4692 39.3793 17.6 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:39:25 38.8353 43.5333 5.0 -.- 3.2 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.04.03 04:34:37 39.0362 27.8508 3.2 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 04:28:41 37.8617 27.3015 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2020.04.03 04:24:32 38.5672 39.4197 10.2 -.- 1.4 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel
2020.04.03 04:04:13 38.4013 39.2295 3.7 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 03:58:00 40.8887 28.7700 10.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
2020.04.03 03:43:36 38.9920 27.8230 9.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.03 03:02:57 34.6487 26.3078 14.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.03 02:51:14 35.0233 27.8482 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 02:28:20 40.7910 34.9302 8.8 -.- 2.3 -.- KAVAKLICIFTLIK-LACIN (CORUM) İlksel
2020.04.03 02:20:39 35.2347 27.8303 12.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 02:05:46 35.2065 27.8128 6.9 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.03 01:44:34 38.3073 38.9415 12.2 -.- 2.0 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.04.03 01:21:04 38.6737 43.0235 7.8 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2020.04.03 00:38:48 38.3478 39.1592 4.8 -.- 1.0 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.03 00:35:05 36.9637 27.3668 6.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.03 00:30:24 37.4727 36.0117 5.0 -.- 1.6 -.- AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.02 23:53:01 40.4890 32.9457 5.8 -.- 2.6 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.04.02 23:44:20 40.4957 32.9417 1.6 -.- 3.2 3.1 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) REVIZE01 (2020.04.02 23:44:20)
2020.04.02 23:32:56 38.3673 39.0628 10.7 -.- 1.5 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.02 23:23:45 40.4842 32.9433 3.4 -.- 3.8 3.8 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
2020.04.02 23:05:47 37.4975 35.9267 10.3 -.- 1.0 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.02 23:01:20 35.7845 27.7815 5.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.02 22:47:35 39.0585 27.8528 11.3 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle