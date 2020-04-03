En son nerede deprem oldu? 3 Nisan 2020 Kandilli en son depremler listesi

Dün gece Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23:23'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından özellikle o bölge ve yakın çevresinde deprem araştırmaları hız kazandı. İşte, 3 Nisan 2020 Kandilli en son depremler listesi...

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.04.03 06:17:22 38.3513 38.9163 6.2 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.03 06:15:35 38.9642 27.8507 10.1 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.03 06:02:08 38.9340 27.8970 9.1 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.03 05:53:44 39.0947 27.8113 7.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.03 05:37:05 38.3832 39.2182 9.2 -.- 0.7 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 04:44:44 38.3780 39.1120 7.8 -.- 1.5 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 04:43:21 38.4525 44.1317 11.3 -.- 2.0 -.- ORENBURC-SARAY (VAN) İlksel

2020.04.03 04:42:28 38.4692 39.3793 17.6 -.- 1.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 04:39:25 38.8353 43.5333 5.0 -.- 3.2 3.2 BAGDASAN-(VAN) İlksel

2020.04.03 04:34:37 39.0362 27.8508 3.2 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.03 04:28:41 37.8617 27.3015 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.04.03 04:24:32 38.5672 39.4197 10.2 -.- 1.4 -.- KARASAZ-(ELAZIG) İlksel

2020.04.03 04:04:13 38.4013 39.2295 3.7 -.- 0.6 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 03:58:00 40.8887 28.7700 10.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel

2020.04.03 03:43:36 38.9920 27.8230 9.2 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.03 03:02:57 34.6487 26.3078 14.0 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.03 02:51:14 35.0233 27.8482 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.03 02:28:20 40.7910 34.9302 8.8 -.- 2.3 -.- KAVAKLICIFTLIK-LACIN (CORUM) İlksel

2020.04.03 02:20:39 35.2347 27.8303 12.0 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.03 02:05:46 35.2065 27.8128 6.9 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.03 01:44:34 38.3073 38.9415 12.2 -.- 2.0 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.04.03 01:21:04 38.6737 43.0235 7.8 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel

2020.04.03 00:38:48 38.3478 39.1592 4.8 -.- 1.0 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.03 00:35:05 36.9637 27.3668 6.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.03 00:30:24 37.4727 36.0117 5.0 -.- 1.6 -.- AKCATAS-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.04.02 23:53:01 40.4890 32.9457 5.8 -.- 2.6 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel

2020.04.02 23:44:20 40.4957 32.9417 1.6 -.- 3.2 3.1 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) REVIZE01 (2020.04.02 23:44:20)

2020.04.02 23:32:56 38.3673 39.0628 10.7 -.- 1.5 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.02 23:23:45 40.4842 32.9433 3.4 -.- 3.8 3.8 ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel

2020.04.02 23:05:47 37.4975 35.9267 10.3 -.- 1.0 -.- FERHATLI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.04.02 23:01:20 35.7845 27.7815 5.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.02 22:47:35 39.0585 27.8528 11.3 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel