En son nerede deprem oldu? 25 Şubat son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu hakkında açıklamalar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. 25 Şubat’ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa Orhaneli’de saat 08:14’te 2.8 büyüklüğünde, Bayburt’ta saat 06:33’te 2.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU?

25 Şubat’ta Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bursa Orhaneli’de saat 08:14’te 2.8 büyüklüğünde, Bayburt’ta saat 06:33’te 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.25 08:14:06 40.0628 28.9298 7.1 -.- 2.8 -.- ERENLER-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.02.25 06:33:36 40.0110 39.7777 9.2 -.- 2.2 -.- SERENLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2021.02.25 04:45:54 38.7493 42.8468 8.0 -.- 2.3 -.- ERIKBAGI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2021.02.25 03:41:23 37.3207 28.8730 5.0 -.- 3.3 3.3 KAYABASI-KALE (DENIZLI) İlksel

2021.02.25 03:39:36 39.1237 32.7005 8.1 -.- 2.1 -.- BURUNAGIL-KULU (KONYA) İlksel

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2021.02.25 02:26:18 40.1018 24.4538 5.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.02.25 02:21:35 37.9042 27.3897 20.7 -.- 1.4 -.- CAMLIK-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.02.25 02:11:53 36.8142 26.3825 22.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.25 00:29:54 38.1923 38.6932 16.8 -.- 1.6 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.25 00:05:01 37.9345 27.1338 7.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.24 23:43:18 40.5130 42.3648 5.5 -.- 2.1 -.- TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2021.02.24 23:17:56 37.0627 29.0935 19.9 -.- 1.5 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2021.02.24 22:49:13 38.2035 38.7247 13.4 -.- 1.4 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.24 21:27:27 38.2465 38.5300 7.9 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2021.02.24 21:15:28 36.0492 35.9870 5.0 -.- 2.0 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2021.02.24 20:22:32 38.5052 39.2815 12.1 -.- 2.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.02.24 19:48:53 37.1518 28.5343 23.1 -.- 1.3 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.24 18:34:19 37.6977 27.1385 6.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.24 17:42:44 39.8418 30.1053 9.3 -.- 1.7 -.- AKPINAR-BOZUYUK (BILECIK) İlksel

2021.02.24 17:36:16 41.2057 40.7003 8.3 -.- 2.0 -.- KEMERKOY-CAYELI (RIZE) İlksel