En son nerede deprem oldu? 17 Eylül Kandilli son depremler listesi!
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 17 Eylül Perşembe gününe ilişkin son dakika depremler...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, 17 Eylül 2020'de Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.09.17 07:52:30 36.8127 27.3238 11.7 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.17 06:26:27 38.6870 41.9658 13.7 -.- 2.1 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.17 04:12:39 38.9428 25.9850 10.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.09.17 03:09:04 39.1488 27.1863 14.6 -.- 2.2 -.- HAMZALISULEYMANIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.09.17 03:08:19 37.6830 35.5810 5.0 -.- 2.3 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.09.17 03:04:30 38.6852 41.9808 5.0 -.- 1.4 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.17 01:54:58 38.6523 41.9553 8.9 -.- 2.0 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.17 01:40:03 35.1043 27.1627 12.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.17 01:26:48 39.7077 43.5940 11.7 -.- 1.6 -.- AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2020.09.17 00:49:57 35.7572 28.2230 6.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.17 00:09:16 37.2720 26.7890 2.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.09.17 00:01:50 40.6938 27.3815 10.6 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.16 23:52:36 35.7612 28.3575 17.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.16 23:48:31 35.8878 28.1688 4.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.16 22:51:13 38.0667 38.5983 4.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2020.09.16 22:48:21 35.8018 28.1513 7.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.16 21:31:08 38.0475 38.2063 10.8 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2020.09.16 21:26:49 37.5367 27.2322 10.1 -.- 1.5 -.- BATIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2020.09.16 21:10:04 38.3280 27.2067 11.1 -.- 2.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2020.09.16 21:05:47 38.6407 41.9087 6.6 -.- 1.8 -.- DUZOVA-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.16 20:56:24 36.2817 27.4898 12.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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