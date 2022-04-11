En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 11 Nisan Kandilli son depremler listesi

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Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 11 Nisan son dakika deprem bilgisi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.04.11 06:34:56 40.2727 36.3582 1.5 -.- 3.5 3.4 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel

2022.04.11 05:55:41 38.3788 23.4668 4.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.04.11 05:55:18 39.5332 25.9195 11.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.11 04:34:35 42.4265 40.9208 30.8 -.- 3.8 3.8 GURCISTAN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2022.04.11 04:26:26 37.7778 27.9793 11.4 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(AYDIN) İlksel

2022.04.11 04:19:10 36.9580 27.6512 7.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 04:17:09 36.9808 27.6210 12.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.11 03:43:31 37.0415 28.4262 15.8 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 02:45:52 39.7837 41.7448 17.9 -.- 1.3 -.- EYUPLER-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.04.11 02:39:10 37.0385 28.4360 10.7 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.11 02:33:36 36.0940 29.0717 13.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.11 02:23:36 38.9917 28.0010 5.4 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.04.11 01:56:22 38.0868 38.4452 4.7 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2022.04.11 01:02:36 35.7253 31.9622 13.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.11 00:46:07 37.7155 27.0528 10.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.10 22:50:24 38.9790 43.7137 9.1 -.- 2.5 -.- ACIKYOL-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.04.10 22:34:39 39.6902 26.0973 13.0 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.10 21:57:18 34.3805 25.6858 83.9 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.10 21:22:14 40.7735 27.4628 16.7 -.- 2.7 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel

2022.04.10 21:06:45 37.0112 28.3715 9.9 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 21:02:34 37.0157 28.4015 8.1 -.- 1.9 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.10 21:01:45 38.5763 32.0000 5.7 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel