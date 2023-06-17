×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

En sıcak haziran

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Copernicus İklim Değişikliği Servisi#Sıcaklık
En sıcak haziran
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Küresel sıcaklıklar bu ay rekor seviyelere yükseldi. Dünya, şimdiye kadarki en sıcak haziran ayını yaşıyor.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, küresel sıcaklıklar haziranda ilk defa 1.5 derece olan sıcaklık eşiğini aştı. Ajans tarafından yapılan açıklamada, “Küresel yüzey sıcaklığı anomalisi şu anda rekor seviyelerde ve 2023 yılı rekor seviyedeki en sıcak yıl olabilir. Gezegeni fosil yakıt kullanımı ve karbon kirliliği ile ısıtmaya devam ettiğimiz sürece, rekor sıcaklık artışları gelecekteki her El Nino yılında devam edecek” ifadelerine yer verildi. Biliminsanları ve hükümetler, Paris İklim Anlaşması’yla küresel sıcaklık artışını 20 ve 30 yıllık dönemler için 1.5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflemişti. Haziran ayında bu sınır ilk defa aşılmış olsa da sıcaklık artışı daha önce de bu seviyenin üzerine çıkmıştı. İlk olarak Aralık 2015’te geçilen eşik, 2016 ve 2020’nin kış ve ilkbahar aylarında da aşılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Birliği#Copernicus İklim Değişikliği Servisi#Sıcaklık

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık