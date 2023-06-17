En sıcak haziran

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Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin verilerine göre, küresel sıcaklıklar haziranda ilk defa 1.5 derece olan sıcaklık eşiğini aştı. Ajans tarafından yapılan açıklamada, “Küresel yüzey sıcaklığı anomalisi şu anda rekor seviyelerde ve 2023 yılı rekor seviyedeki en sıcak yıl olabilir. Gezegeni fosil yakıt kullanımı ve karbon kirliliği ile ısıtmaya devam ettiğimiz sürece, rekor sıcaklık artışları gelecekteki her El Nino yılında devam edecek” ifadelerine yer verildi. Biliminsanları ve hükümetler, Paris İklim Anlaşması’yla küresel sıcaklık artışını 20 ve 30 yıllık dönemler için 1.5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflemişti. Haziran ayında bu sınır ilk defa aşılmış olsa da sıcaklık artışı daha önce de bu seviyenin üzerine çıkmıştı. İlk olarak Aralık 2015’te geçilen eşik, 2016 ve 2020’nin kış ve ilkbahar aylarında da aşılmıştı.