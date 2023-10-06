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En sıcak eylül

Güncelleme Tarihi:

#Kopernik İklim Değişikliği Servisi#Sıcak#Eylül
En sıcak eylül
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 07:00

Kuzey yarımkürede küresel sıcaklıkların en yüksek derecede seyrettiği yaz aylarının ardından eylülde de sıcak havalar etkisini sürdürdü.

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Avrupa ülkelerinde iklim değişikliğini izleyen Kopernik İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayınlanan son rapora göre, eylül ayında Avrupa’da birçok ülke için ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

Eylülde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 2.51 derece üzerinde seyretti. Küresel açıdan bakıldığında eylül ayında yer yüzeyine yakın ortalama hava sıcaklığı 16.38 dereceyi buldu. Bu sıcaklık, 1991-2020 yılları arasındaki aylık ortalamaya vurulduğunda 0.93 derecelik bir artışı göstererek yeni bir rekor kırdığını ortaya koydu.

 

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#Kopernik İklim Değişikliği Servisi#Sıcak#Eylül

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