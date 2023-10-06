En sıcak eylül

Haberin Devamı

Avrupa ülkelerinde iklim değişikliğini izleyen Kopernik İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayınlanan son rapora göre, eylül ayında Avrupa’da birçok ülke için ulusal sıcaklık rekoru kırıldı.

Eylülde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 2.51 derece üzerinde seyretti. Küresel açıdan bakıldığında eylül ayında yer yüzeyine yakın ortalama hava sıcaklığı 16.38 dereceyi buldu. Bu sıcaklık, 1991-2020 yılları arasındaki aylık ortalamaya vurulduğunda 0.93 derecelik bir artışı göstererek yeni bir rekor kırdığını ortaya koydu.