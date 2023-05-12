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En mühim seçim

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Ordu#Tokat
En mühim seçim
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

MHP Lideri ve Cumhur İttfakı ortağı Devlet Bahçeli, Ordu ve Tokat’ta konuştu.

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MHP Lideri ve Cumhur İttfakı ortağı Devlet Bahçeli, Ordu ve Tokat’ta miting yaparken özetle şunları kaydetti: “Seçimlerin sağduyulu, sakin, huzurlu ve demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diliyorum. 77 yıllık çok partili siyasi hayatımızın en mühim seçimleri için geri sayım başladı. Pazar günü istikbal haklarımızla ilkel hezeyanlar arasında bir tercih yapılacaktır. Türk milleti sandığın başında Cumhuriyet’in yeni yüzyılını oylayacaktır.

En mühim seçim

CHP’YE OY VERENLER

Karşımızdaki güruh demokrasi katilidir. CHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüne birlikte sahip çıkalım. İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de dahil olun. CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Oyun büyüktür. Senaryo karanlıktır. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında terör musibetinden Allah izniyle kurtulacağız.

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ERDOĞAN’A DİŞ GEÇİREMEZLER

Milletiyle birleşip bu küresel yağmaya direnen, bu vandallığı sorgulayan liderler ve hükümetler gönderilmek, indirilmek istenmektedir. Doğru zaman, doğru adam, Tayyip Erdoğan’a Allah’ın izniyle diş geçiremezler, belini bükemezler, başını eğemezler. MHP ve Cumhur İttifakı buna izin vermez.”

 

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#Devlet Bahçeli#Ordu#Tokat

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