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En hijyenik oyun merkezleri: Sağlıkla doya doya oyna...

#Gülmek İyileştirir Derneği#Oyun Merkezi#ÇOCUK
En hijyenik oyun merkezleri: Sağlıkla doya doya oyna...

Uzun süreli tedavi gören çocukların en zorlandığı konulardan biri gönüllerince oynayabilmek. ‘Oyun her çocuğun hakkı’ mottosuyla yola çıkan Gülmek İyileştirir Derneği de bu çocuklar için ‘Hijyenik Oyun Merkezleri’ kurdu...

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Gülmek İyileştirir Derneği, uzun süreli tedavi görmek zorunda olan, ciddi hastalıklara yakalanmış çocuklar için kuruldu. Dernek, özellikle kemoterapi gören ve zayıflayan bağışıklık sistemleri nedeniyle sosyalleşmekte zorluk çekip eğitimden geri kalan çocukları, Hijyenik Oyun Merkezleri’nde bir araya getiriyor. İstanbul’daki 3 merkezde 2-18 yaş arası 600 çocuğa destek olunuyor. Altunizade, Pendik ve Şişli’deki merkezlere ek olarak 4’üncü merkez yakında Samsun’da açılacak.

YOĞUN BAKIM KADAR STERİL

Hijyenik Oyun Merkezleri’nde bir büyük oyun salonu var. Tıpkı kreşler gibi faaliyet yürüten merkezler özel kurulan bir ekip tarafından her yıl büyük ve detaylı bir dezenfeksiyon işlemiyle temizleniyor. Bu kalıcı özel işlemle birlikte oyun alanları ve çocuk tuvaletleri 1 yıl süreyle mikrop barındırmıyor. 4 ayda bir hijyen denetiminden geçen Hijyenik Oyun Merkezleri, o denetim raporuna göre hastanelerin yoğun bakım servisleri kadar steril.

ONLAR DA SOSYALLEŞMELİ

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Hijyenik Oyun Merkezleri’nde ciddi hastalığı olan çocuklar öğretmenler eşliğinde zeka ve sosyal yönlerini geliştiren oyunlar oynuyor. Gülmek İyileştirir Derneği Pendik Ofis Yöneticisi Merve Toprak devam eden faaliyetlerle ilgili; “Bu etkinlikler çocukların gelişimi için önemli. Özellikle onları sosyalleştirirken el ve zihinsel becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu onları çok yormayacak şekilde yapıyoruz. Akıl oyunları var mesela. Uzun süreli tedavi gören çocuklarımız kendi akranlarıyla satranç oynuyorlar. Eğitici kartonlarımız var, eşleştirme uygulamalarımız var. Bunun yanında öğretmenlerimiz eğitim yapıyorlar. Aslında bir ana sınıfı gibi” dedi. 

En hijyenik oyun merkezleri: Sağlıkla doya doya oyna...


KIZI İÇİN YOLA ÇIKTI

2014 yılında lösemi teşhisi konulan kızı Bahar’ın tedavi sürecinde yaşadıkları zorlukları düşünerek yola çıkan Aslı Bastıyalı’nın kurduğu dernek, 2016 yılından beri ‘Oyun her çocuğun hakkı’ diyerek hasta çocukların psikososyal gelişimi için çalışıyor.

ÜCRETSİZ PSİKOLOG VE ULAŞIM

Hijyenik Oyun Merkezleri’nde hem çocuklara hem de ailelerine psikolojik destek hizmeti de sağlanıyor. Derneğin bünyesindeki psikologlar bu konuda hizmet verirken, aileler ulaşım için de ücret ödemiyor.

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#Gülmek İyileştirir Derneği#Oyun Merkezi#ÇOCUK

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