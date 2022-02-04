En güzel Erzincan: 300 fotoğrafçı 6 gün kışı fotoğrafladı

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Erzincan Valiliği’nin düzenlediği “Erzincan’da Kış” temalı foto maratona 300’ün üzerinde fotoğraf tutkunu katıldı. Türkiye’de yıllar sonra yaşanan en soğuk kışın etkili olduğu dönemde, geçen hafta 6 gün süren etkinlikte usta isimlerin de bir araya geldiği jüri, 1135 fotoğraf arasından en iyi kareleri seçti. Fotoğraflar, Erzincan’da ardından da İstanbul ve Ankara’da sergilenecek.

TANITIMIN ETKİLİ ARACI

Erzincan’ın doğal, tarihi ve kültürel mirasının görülmeye değer olduğunu, tüm bu güzellikleri gösterebilmek adına fotoğrafçıları kentte konuk ettiklerini belirten Vali Mehmet Makas, “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenen foto maratonda toplam 124 bin TL ödülle fotoğraf dünyasında da farkındalık yaratmaya çalıştık” dedi.

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6 gün süren “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu”nda Coşkun Aral, Mustafa Seven, Mehmet Turgut, Sami Türkay, Dilan Bozyel, Sadık Üçok gibi fotoğraf dünyasının önemli isimleri de jüri de yer aldı. Bin 135 fotoğraf arasından yapılan değerlendirmede Elif Öz birinci, Şeref Akçay Üçüncü, Murat Tok ise üçüncü oldu. Mehmet Sümer, Nazım Özdemir, Vedat Şentürk ve İsmail Taşgeldi’nin mansiyon kazandığı yarışmada 12 fotoğraf özel ödül kazanırken 51 fotoğraf da sergiye seçildi.